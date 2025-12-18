Офтальмологическое обследование жителей Ханкенди

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» при организации Министерства здравоохранения 18-19-го декабря Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава провела в Ханкенди офтальмологические медицинские осмотры граждан.
Основной целью двухдневной офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.
По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты.
В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.
Наряду с жителями Ханкенди также были организованы офтальмологические осмотры и консультации специалистов, участвующих в возрождении Карабаха в рамках программы «Великое возвращение».
В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр.
Также было доведено до внимания, что для оказания бесплатных офтальмологических услуг населению в регионах в 2005 году была создана мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, а с 2018-го года функционирует Мобильный поезд Центра. В завершение были даны ответы на вопросы участников акции.