Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам

Как сообщили в Министерстве науки и образования, выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ниджата Мамедли с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Министр подчеркнул важную роль фонда в поддержке реформ, проводимых в сфере образования, а также поделился своим мнением о приоритетных направлениях и основных целях.

Эмин Амруллаев отметил важность повышения эффективности деятельности фонда, поддержки инновационных инициатив и расширения государственно-частного партнерства.

Ниджат Мамедли выразил благодарность за оказанное ему доверие и заявил, что будет проводиться целенаправленная и систематическая работа по развитию деятельности Фонда развития образования, и что он не пожалеет усилий для этого.