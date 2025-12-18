USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам

фото
17:44 544

Новый председатель Фонда развития образования при Министерстве науки и образования Ниджат Мамедли представлен сотрудникам.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ниджата Мамедли с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Министр подчеркнул важную роль фонда в поддержке реформ, проводимых в сфере образования, а также поделился своим мнением о приоритетных направлениях и основных целях.

Эмин Амруллаев отметил важность повышения эффективности деятельности фонда, поддержки инновационных инициатив и расширения государственно-частного партнерства.

Ниджат Мамедли выразил благодарность за оказанное ему доверие и заявил, что будет проводиться целенаправленная и систематическая работа по развитию деятельности Фонда развития образования, и что он не пожалеет усилий для этого.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 638
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3012
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 649
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1582
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10589
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2891
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2052
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1845
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7020
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1342
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3517

ЭТО ВАЖНО

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 638
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3012
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 649
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1582
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10589
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2891
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2052
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1845
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7020
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1342
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3517
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться