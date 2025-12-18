USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Шведы передадут полякам подлодку

17:29 421

Швеция передаст Польше свою старейшую подводную лодку – HMS Soedermanland. Об этом сообщает RMF24.

Передача подводной лодки является началом широкомасштабного сотрудничества обеих стран на Балтийском море, которое должно не только усилить оборонный потенциал Польши, но и укрепить отношения в рамках НАТО.

Подписанный в среду министрами обороны Польши и Швеции меморандум открывает путь к передаче Польше корабля HMS Soedermanland уже в 2027 году. Судно, построенное в 1988 году и неоднократно модернизированное, является на данный момент старейшей из четырех подводных лодок шведского флота. Решение о его передаче было принято в рамках более широкой сделки, которая также предусматривает поставку трех современных подлодок типа A26 Blekinge.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 639
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3012
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 649
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1582
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10589
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2892
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2053
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1845
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7021
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1342
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3518

ЭТО ВАЖНО

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 639
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3012
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 649
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1582
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10589
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2892
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2053
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1845
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7021
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1342
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться