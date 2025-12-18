Шведы передадут полякам подлодку

Передача подводной лодки является началом широкомасштабного сотрудничества обеих стран на Балтийском море, которое должно не только усилить оборонный потенциал Польши, но и укрепить отношения в рамках НАТО.

Подписанный в среду министрами обороны Польши и Швеции меморандум открывает путь к передаче Польше корабля HMS Soedermanland уже в 2027 году. Судно, построенное в 1988 году и неоднократно модернизированное, является на данный момент старейшей из четырех подводных лодок шведского флота. Решение о его передаче было принято в рамках более широкой сделки, которая также предусматривает поставку трех современных подлодок типа A26 Blekinge.