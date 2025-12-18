Ну не воин он, а бизнесмен

Президент Дональд Трамп выступил вчера в прайм-тайм из Белого дома с обращением к нации. До этого небезызвестный Такер Карлсон сообщил, что Трамп объявит войну Венесуэле. Американские граждане напряглись и застыли перед экранами телевизоров.
Но президент не обмолвился ни словом о Венесуэле. Также не упомянул войну в Украине. Его 18-минутное выступление было удручающе банальным. Главная мысль - во всем виноват Джо Байден, тогда в Америке был бардак, а я пришел и все наладил.
Но это послание произвело странное впечатление на публику. Трамп говорил слишком быстро, не поспевая за суфлером, вещал слишком громким голосом, не отвлекаясь на обычные для него пассажи и отступления. Кроме того, редкий случай, он был в зале один, помощники отсутствовали.
«Трамп говорил так быстро, что создавалось впечатление, будто он паникует, - пишет в социальной сети Триша Хоуп. - Я никогда не видела его таким, а ведь я была на 42-х его ралли».
«Почему он кричит на нас?» - вопрошает в сети консервативный радиоведущий Эрик Эриксон.
Полное разочарование! Лидер не сказал абсолютно ничего нового. Даже страшная новость о войне в Венесуэле была бы в масть, чтобы разрушить скучную трамповскую рутину. Но ее не было. «Он выглядел необычно неуверенным, - говорит в онлайновом видео консервативный подкастер Оувер Шройер. - Он как будто участвовал в конкурсе по быстрому чтению. Его харизма ушла. Аура куда-то делась. Обычная бравада улетучилась. Само послание было каким-то несвежим. В нем не было абсолютно ничего нового».
Но было очень много недостоверных фактов, которые тут же бросились отмечать СМИ. «Трамп предложил серию данных по экономике, социальной сфере и вооруженным силам за первый год его президентства», - пишет NBC. - Некоторые из них были верны, другие близки к правде, но многие вводили в заблуждение или просто были ложными».
И вот фактчекинг. Трамп говорит, что при нем зарплата американцев растет быстрее, чем инфляция. Однако факты говорят о том, что если в минувшем январе заработки в среднем росли на 4,1 процента, то в октябре и ноябре, по данным Bureau of Labor Statistic, рост сократился до 3,5 процента. А инфляция, которая достигла 3 процентов, растет, начиная с апреля. Мелочь, но неприятно.
Трамп говорит: «При Байдене двери Америки были распахнуты настежь и в страну вторглась целая армия нелегалов численностью 25 миллионов человек». На самом деле при предыдущем президенте, по данным Customs and Border protection, границу между США и Мексикой пересекли 7,4 миллиона нелегальных мигрантов. Впрочем, к цифрам, которые оглашает Трамп в Америке и во всем мире, привыкли - для него что тысяча, что миллион одно и то же.
Трамп: «Цена на куриные яйца после марта этого года упала на 82 процента и продолжает падать». Это ложное утверждение: начиная с марта, по данным Consumer Price Index, цена на яйца упала на 43,9 процента.
Согласно Трампу, средняя цена на галлон бензина сейчас составляет 2,50 доллара. Однако, как сообщает Energy Information Administration, cредняя цена на бензин в Америке сейчас 2,99 доллара.
Трамп: «Цена на индейку на день Благодарения упала на 33 процента по сравнению с индейкой времен Байдена». Однако, как сообщает Wells Fargo Agri-Foods Institute, цена на праздничную птицу упала только на 3,7 процента.
Дональд Трамп сказал: «Я обеспечил Соединенные Штаты инвестициями в размере 18 триллионов долларов». На самом деле эксперты говорят, что эту цифру следует поделить на два. Даже по сообщению самого Белого дома, эта сумма составляет 9,6 триллиона, а по данным Bloomberg, она равняется 7 триллионам.
Трамп уверяет, что при нем новые рабочие места в 100 процентах случаев получили коренные граждане Америки. Это неверно. Безработица среди коренных американцев, которая при Джо Байдена составляла 3,9 процента, за первый год Трампа выросла до 4,3 процента. А среди приезжих безработица сократилась с 4,5 процента в ноябре прошлого года до 4,4 процента в прошлом месяце.
Президент США уверяет, что ему удалось договориться с фармацевтами о снижении цен на лекарства на 400, 500 и даже на 600 процентов. В реальности эта цена была снижена в среднем лишь на 50 процентов.
И так буквально по всем позициям Дональда Трампа, чье управление экономикой не одобряют 67 процентов американцев. Не это ли причина его предполагаемой паники?
Вероятно, это последнее выступление президента США перед праздниками. Война с Венесуэлой отменяется. Ну не воин он, а бизнесмен.
Трамп поздравил сограждан с Рождеством и наступающим Новым годом. Вот и мы поздравляем его. С Новым годом, господин президент, и со старым счастьем!