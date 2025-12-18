Ну не воин он, а бизнесмен

Президент Дональд Трамп выступил вчера в прайм-тайм из Белого дома с обращением к нации. До этого небезызвестный Такер Карлсон сообщил, что Трамп объявит войну Венесуэле. Американские граждане напряглись и застыли перед экранами телевизоров.

Но президент не обмолвился ни словом о Венесуэле. Также не упомянул войну в Украине. Его 18-минутное выступление было удручающе банальным. Главная мысль - во всем виноват Джо Байден, тогда в Америке был бардак, а я пришел и все наладил.

Но это послание произвело странное впечатление на публику. Трамп говорил слишком быстро, не поспевая за суфлером, вещал слишком громким голосом, не отвлекаясь на обычные для него пассажи и отступления. Кроме того, редкий случай, он был в зале один, помощники отсутствовали.

«Трамп говорил так быстро, что создавалось впечатление, будто он паникует, - пишет в социальной сети Триша Хоуп. - Я никогда не видела его таким, а ведь я была на 42-х его ралли».

«Почему он кричит на нас?» - вопрошает в сети консервативный радиоведущий Эрик Эриксон.

Полное разочарование! Лидер не сказал абсолютно ничего нового. Даже страшная новость о войне в Венесуэле была бы в масть, чтобы разрушить скучную трамповскую рутину. Но ее не было. «Он выглядел необычно неуверенным, - говорит в онлайновом видео консервативный подкастер Оувер Шройер. - Он как будто участвовал в конкурсе по быстрому чтению. Его харизма ушла. Аура куда-то делась. Обычная бравада улетучилась. Само послание было каким-то несвежим. В нем не было абсолютно ничего нового».

Но было очень много недостоверных фактов, которые тут же бросились отмечать СМИ. «Трамп предложил серию данных по экономике, социальной сфере и вооруженным силам за первый год его президентства», - пишет NBC. - Некоторые из них были верны, другие близки к правде, но многие вводили в заблуждение или просто были ложными».

И вот фактчекинг. Трамп говорит, что при нем зарплата американцев растет быстрее, чем инфляция. Однако факты говорят о том, что если в минувшем январе заработки в среднем росли на 4,1 процента, то в октябре и ноябре, по данным Bureau of Labor Statistic, рост сократился до 3,5 процента. А инфляция, которая достигла 3 процентов, растет, начиная с апреля. Мелочь, но неприятно.