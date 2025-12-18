Репарационный кредит для Украины «по-быстрому»

Европейский парламент может применить процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола, цитирует The Guardian.

По ее словам, если лидеры ЕС сегодня примут решение о займе на возмещение убытков, то Европарламент сможет продвинуть этот вопрос на своем первом заседании в январе.

Мецола добавила, что война в Украине должна быть «не просто отложена, а закончена».

«Мы должны сохранить импульс, мы должны быть солидарными с нашими украинскими партнерами», - подчеркнула политик.

Она сказала, что сейчас основное внимание уделяется решительным действиям, чтобы «обеспечить не просто отсрочку войны, а ее окончание, и для этого нужны сильные и надежные гарантии безопасности, которые обеспечат безопасность Украины и в конечном итоге безопасность Европы».