USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Репарационный кредит для Украины «по-быстрому»

17:47 808

Европейский парламент может применить процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола, цитирует The Guardian.

По ее словам, если лидеры ЕС сегодня примут решение о займе на возмещение убытков, то Европарламент сможет продвинуть этот вопрос на своем первом заседании в январе.

Мецола добавила, что война в Украине должна быть «не просто отложена, а закончена».

«Мы должны сохранить импульс, мы должны быть солидарными с нашими украинскими партнерами», - подчеркнула политик.

Она сказала, что сейчас основное внимание уделяется решительным действиям, чтобы «обеспечить не просто отсрочку войны, а ее окончание, и для этого нужны сильные и надежные гарантии безопасности, которые обеспечат безопасность Украины и в конечном итоге безопасность Европы».

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 642
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3016
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 651
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1585
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10592
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2892
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2054
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1846
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7023
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1343
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3520

ЭТО ВАЖНО

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 642
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3016
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 651
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1585
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10592
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2892
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2054
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1846
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7023
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1343
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться