USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Зеленский: Судьба украинских дронов зависит от Европы

17:37 489

Украине придется значительно сократить производство дронов, если весной Киев не получит финансовую поддержку от Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе в ходе общения с журналистами.

«Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира будет направлен на восстановление государства, а при продолжении войны — на приоритетные задачи, прежде всего производство дронов, производство дронов в Украине будет сокращено в разы», – сказал Зеленский.

По его словам, в первую очередь это коснется дешевых боевых дронов, а также уменьшит дальнобойные возможности страны.

«Мы со своей стороны, как и санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет», – подчеркнул украинский лидер.

При этом он указал, что у Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», – добавил Зеленский.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 647
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3022
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 654
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1590
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10595
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2893
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2056
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1848
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7027
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1344
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3522

ЭТО ВАЖНО

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 647
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3022
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 654
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1590
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10595
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2893
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2056
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1848
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7027
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1344
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3522
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться