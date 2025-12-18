Зеленский: Судьба украинских дронов зависит от Европы

Украине придется значительно сократить производство дронов, если весной Киев не получит финансовую поддержку от Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе в ходе общения с журналистами.

«Если весной Украина не получит соответствующий транш, который в случае мира будет направлен на восстановление государства, а при продолжении войны — на приоритетные задачи, прежде всего производство дронов, производство дронов в Украине будет сокращено в разы», – сказал Зеленский.

По его словам, в первую очередь это коснется дешевых боевых дронов, а также уменьшит дальнобойные возможности страны.

«Мы со своей стороны, как и санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет», – подчеркнул украинский лидер.

При этом он указал, что у Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», – добавил Зеленский.