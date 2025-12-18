Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно поднимал вопрос о членстве своей страны в НАТО в разговорах с президентом США Джо Байденом, поскольку именно вступление в альянс он считает реальной гарантией безопасности.

По словам Зеленского, он напрямую спрашивал Байдена, может ли Украина стать членом НАТО, однако получал однозначный ответ: «Нет, вы не будете в НАТО».

Украинский лидер отметил, что возвращался к этой теме снова и снова, из-за чего его настойчивость со временем вызывала ироничную реакцию у некоторых представителей Белого дома. При этом, как подчеркнул Зеленский, его часто называли «жестким», хотя он не понимает, почему это воспринималось именно так.

В то же время президент Украины заявил, что не считает необходимым вносить изменения в Конституцию страны в части курса на НАТО. По его словам, судьбу Конституции вправе решать только украинский народ — и исключительно без давления или призывов со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что евроатлантический курс является осознанным выбором Украины и направлен на получение надежных и долгосрочных гарантий безопасности.