USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»

18:00 1591

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно поднимал вопрос о членстве своей страны в НАТО в разговорах с президентом США Джо Байденом, поскольку именно вступление в альянс он считает реальной гарантией безопасности.

По словам Зеленского, он напрямую спрашивал Байдена, может ли Украина стать членом НАТО, однако получал однозначный ответ: «Нет, вы не будете в НАТО».

Украинский лидер отметил, что возвращался к этой теме снова и снова, из-за чего его настойчивость со временем вызывала ироничную реакцию у некоторых представителей Белого дома. При этом, как подчеркнул Зеленский, его часто называли «жестким», хотя он не понимает, почему это воспринималось именно так.

В то же время президент Украины заявил, что не считает необходимым вносить изменения в Конституцию страны в части курса на НАТО. По его словам, судьбу Конституции вправе решать только украинский народ — и исключительно без давления или призывов со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что евроатлантический курс является осознанным выбором Украины и направлен на получение надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 650
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3025
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 655
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1592
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10597
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2895
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2057
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1848
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7028
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1344
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3524

ЭТО ВАЖНО

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 650
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3025
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 655
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1592
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10597
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2895
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2057
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1848
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7028
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1344
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3524
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться