Нового главу Госагентства представили коллективу

Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ильгара Байрамлы с назначением на новую должность, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Отметив, что профессиональное образование играет важную роль в подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, министр рассказал о реформах, проводимых в этой области, основных приоритетах на предстоящий период.

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы представлен коллективу, сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Министр особо отметил задачи, вытекающие из распоряжения президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению потенциала системы профессионального образования», а также подчеркнул важность расширения сотрудничества с работодателями и укрепления материально-технической базы учреждений профессионального образования.

В свою очередь, Ильгар Байрамлы поблагодарил за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего совершенствования деятельности агентства в соответствии с государственной политикой.