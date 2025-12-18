USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Нового главу Госагентства представили коллективу

18:03

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы представлен коллективу, сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ильгара Байрамлы с назначением на новую должность, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Отметив, что профессиональное образование играет важную роль в подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, министр рассказал о реформах, проводимых в этой области, основных приоритетах на предстоящий период.

Министр особо отметил задачи, вытекающие из распоряжения президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению потенциала системы профессионального образования», а также подчеркнул важность расширения сотрудничества с работодателями и укрепления материально-технической базы учреждений профессионального образования.

В свою очередь, Ильгар Байрамлы поблагодарил за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для дальнейшего совершенствования деятельности агентства в соответствии с государственной политикой.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 654
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3027
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 657
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1593
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10599
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2895
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2059
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1849
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7029
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1344
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3526
