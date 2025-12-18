В Азербайджане открылся зимний турсезон

В связи с открытием в Азербайджане зимнего туристического сезона 18-19 декабря организован двухдневный медиатур в турцентр «Шахдаг», действующий под управлением Государственного агентства по туризму. Цель медиатура — продвижение зимнего туризма в Азербайджане, ознакомление с подготовкой туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону, презентация туристических продуктов, предлагаемых гостям, а также информирование общественности о проводимых в комплексе работах и новшествах.

В рамках мероприятия представителям СМИ была продемонстрирована видеопрезентация о деятельности туристического центра «Шахдаг» на 2025 год, предоставлена информация о реконструкционных и инфраструктурных работах, реализуемых в комплексе. В выступлении председателя правления ЗАО «Шахдаг» Рустама Наджафова было отмечено, что с 1 января по 15 декабря 2025 года туристический центр посетили более 300 тысяч человек. Он также сообщил, что в рамках пятого этапа расширения зимнего туристического центра до конца сезона планируется установка двух баз канатных дорог и 76 снежных генераторов, строительство новых горнолыжных трасс общей протяженностью 7070 метров, возведение водохранилища объемом 150 тысяч кубометров, а также ввод в эксплуатацию канатной линии №26, что будет способствовать дальнейшему развитию лыжной инфраструктуры.