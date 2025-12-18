В Азербайджане открылся зимний турсезон

В связи с открытием в Азербайджане зимнего туристического сезона 18-19 декабря организован двухдневный медиатур в турцентр «Шахдаг», действующий под управлением Государственного агентства по туризму.
Цель медиатура — продвижение зимнего туризма в Азербайджане, ознакомление с подготовкой туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону, презентация туристических продуктов, предлагаемых гостям, а также информирование общественности о проводимых в комплексе работах и новшествах.
В рамках мероприятия представителям СМИ была продемонстрирована видеопрезентация о деятельности туристического центра «Шахдаг» на 2025 год, предоставлена информация о реконструкционных и инфраструктурных работах, реализуемых в комплексе.
В выступлении председателя правления ЗАО «Шахдаг» Рустама Наджафова было отмечено, что с 1 января по 15 декабря 2025 года туристический центр посетили более 300 тысяч человек. Он также сообщил, что в рамках пятого этапа расширения зимнего туристического центра до конца сезона планируется установка двух баз канатных дорог и 76 снежных генераторов, строительство новых горнолыжных трасс общей протяженностью 7070 метров, возведение водохранилища объемом 150 тысяч кубометров, а также ввод в эксплуатацию канатной линии №26, что будет способствовать дальнейшему развитию лыжной инфраструктуры.
Подчеркнув, что за последние два года «Шахдаг» стал не только центром отдыха, но и престижной площадкой для проведения местных и международных спортивных соревнований, Рустам Наджафов отметил строительство стадиона на 500 мест, соответствующего стандартам FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда).
Он также подчеркнул, что в зимнем сезоне 2026 года «Шахдаг» примет чемпионат Азербайджана по горнолыжному спорту, Чемпионат Европы и этап Кубка мира по ски-альпинизму, а также финальный этап Кубка мира по могулу.
В ходе двухдневного мероприятия представители СМИ ознакомились с услугами, предлагаемыми гостям туристического центра: лыжным и сноубордическим оборудованием, канатными дорогами, различными аттракционами и зимними развлечениями. Также им были продемонстрированы специальные симуляторы, позволяющие кататься на лыжах круглый год.
Отметим, что благодаря выполненным на сегодняшний день работам в «Шахдаге» количество канатных линий достигло 15, число трасс различного уровня сложности — 37, а их общая протяженность — 45 км; для начинающих лыжников построено 6 конвейерных дорог. Кроме того, для обеспечения стабильного снежного покрытия установлено 600 снежных генераторов. Число аттракционов и видов развлечений, работающих как в закрытых, так и в открытых пространствах в зимний и летний периоды, достигло 40, а количество объектов питания — 64.