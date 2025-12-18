Пожизненный срок «Доктору Смерть»

Как сообщает Би-би-си, самым младшим пострадавшим от действий Пешье стал четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин. Самой старшей жертве было 89 лет.

Суд установил, что Пешье подмешивал в капельницы пациентов вещества, вызывавшие остановку сердца и кровотечения. «Вы — Доктор Смерть, убийца и отравитель. Вы опозорили всех врачей, — заявили прокуроры. — Вы превратили эту клинику в кладбище».

Пешье впервые попал в поле зрения следствия восемь лет назад, когда его заподозрили в отравлении пациентов в двух клиниках в Безансоне в период с 2008 по 2017 год. Прокурор Кристин де Кюррез назвала Пешье «серийным убийцей» и «человеком с извращенной натурой», который подмешивал лекарство в капельницы коллег с обезболивающим или наркозом, чтобы вызвать остановку сердца у их пациентов. По словам прокурора, причины его действий были разными. Иногда Пешье сам спасал отравленных им пациентов, чтобы потом выглядеть героем.

Морган Ричард, адвокат нескольких потерпевших, заявил в суде, что Пешье использовал пациентов как «пушечное мясо, как оружие», чтобы дискредитировать коллег, которые были потрясены необъяснимыми побочными эффектами у своих пациентов. По словам прокуроров, таким способом подсудимый оказывал психологическое давление на врачей, с которыми конфликтовал, и «удовлетворял свою тягу к власти».

Во время расследования Пешье утверждал, что большинство случаев отравления были результатом «медицинских ошибок» его коллег. Пешье, который на протяжении всего судебного процесса находился на свободе, проведет в тюрьме как минимум 22 года.