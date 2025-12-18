Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России

Российская армия удерживает «стратегическую инициативу» в «зоне СВО», сосредоточила «основные усилия на установлении контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями», а также создании «полосы безопасности в приграничных районах Украины». Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины», - сказал Герасимов.

По его утверждению, «в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории, а с начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тысяч кв. км».

Герасимов также заявил, что страны НАТО нарастили военное присутствие у российских границ: «Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления». Войска передислоцировали к границам России во время учения «Защитник Европы». Кроме того, альянс развернул в Балтийском море миссию «Балтийский страж», целью которой является затруднение российских морских перевозок.