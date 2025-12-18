USD 1.7000
У Трампа проблемы с рейтингом

19:02 190

Всего 41% американцев положительно оценивает работу президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса Emerson College Polling.

Согласно этим данным, с начала года рейтинг одобрения деятельности Трампа уменьшился на восемь процентных пунктов. В январе этот показатель составлял 49%.

Кроме того, у респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы запланированные на 2026 год промежуточные выборы в Конгресс состоялись в данный момент. 44% ответили, что отдали бы голос за кандидата от демократов, 42% - за республиканца. Остальные заявили, что пока не решили.

Опрос также показал, что больше всего американцев волнует экономическая ситуация в стране, затем следуют положение демократии, состояние системы здравоохранения и иммиграция.

Исследование проводилось 14-15 декабря. В нем приняли участие около 1 тыс. человек, имеющих статус официально зарегистрированных избирателей.

Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 658
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 3033
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 661
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 1602
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 10608
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 2895
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2064
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 1852
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 7036
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 1345
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 3531

