У Трампа проблемы с рейтингом

Всего 41% американцев положительно оценивает работу президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса Emerson College Polling.

Согласно этим данным, с начала года рейтинг одобрения деятельности Трампа уменьшился на восемь процентных пунктов. В январе этот показатель составлял 49%.

Кроме того, у респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы запланированные на 2026 год промежуточные выборы в Конгресс состоялись в данный момент. 44% ответили, что отдали бы голос за кандидата от демократов, 42% - за республиканца. Остальные заявили, что пока не решили.

Опрос также показал, что больше всего американцев волнует экономическая ситуация в стране, затем следуют положение демократии, состояние системы здравоохранения и иммиграция.

Исследование проводилось 14-15 декабря. В нем приняли участие около 1 тыс. человек, имеющих статус официально зарегистрированных избирателей.