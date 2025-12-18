В Армении противостояние сторонников и противников Гарегина II

Там же на литургию собрались прихожане, выступающие в поддержку руководства ААЦ.

В Эчмиадзине, где расположена резиденция католикоса всех армян Гарегина II, собрались поддерживающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископы и их сторонники с требованием отставки предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В преддверии богослужения группа из десяти епископов распространила обращение с призывом собраться в Эчмиадзине и присоединиться к их требованиям об уходе Гарегина II, передают армянские СМИ. Ранее эти священнослужители обвинили главу ААЦ в попытках скрыть случаи недостойного поведения представителей высшего духовенства. Епископы передали в канцелярию Эчмиадзина письмо с требованием отставки католикоса всех армян. Они прибыли на территорию Эчмиадзина, окруженные полицейскими.

К территории собора было стянуто большое число полицейских. Собравшиеся разделились на две части: одна скандировала «Патриарх», другая часть – «Уходи».

Полицейские стараются не допустить столкновений сторонников и противников католикоса. Позднее епископы сообщили, что направили в секретариат письмо с требованием отставки Гарегина II.