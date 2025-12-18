USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков

«Сирийские демократические силы» («СДС», сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана (PKK/YPG) «пытаются выиграть время». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире TRT World.

«Мы ни в коем случае не должны допустить никаким террористическим элементам сбивать сирийский народ и государство с пути восстановления», — сказал Фидан.

Говоря о положении PKK/YPG в Сирии, о ходе процесса их интеграции в сирийское государство, Фидан заявил, что Турция недовольна темпами процесса. «Мы, сирийцы и некоторые другие партнеры — я не хочу называть имен — считаем, что «СДС» пытается выиграть время. По-моему, они надеются на другие возможности, может, на очередной региональный кризис… Поэтому важно, что наши американские партнеры прекрасно понимают необходимость завершения этого процесса, поскольку речь идет о единстве страны», - сказал глава МИД Турции.

Фидан напомнил, что все вооруженные группировки сирийской оппозиции, за исключением «СДС», уже перешли в введение Министерства обороны Сирии.

«Мы не хотим вновь прибегать к военным методам, однако «СДС» должны понимать, что терпение вовлеченных игроков подходит к концу. Они должны начать выполнять обязательства по Соглашению от 10 марта. Все ожидают, что оно будет реализовано без задержек и искажений, потому что мы не хотим никаких отклонений от этого соглашения. В конечном счете наши партнеры в Дамаске тоже осознают, что это важный шаг для достижения национального единства. В определенном смысле я оптимист. Надеюсь, с применением правильной тактики, методов и форм сотрудничества мы достигнем нашей цели», - сказал Фидан.

