«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа

Президент США Дональд Трамп при всей своей эпатажности действует прагматично и эффективно использует инструменты давления, в том числе санкционные механизмы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), комментируя политику американского лидера.
Ранее Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, допускающую проведение финансовых операций с «Белорусской калийной компанией» (БКК), ее дочерней структурой «Агророзквит», а также с предприятием «Беларуськалий».
Лукашенко заявил, что в 2025 году Беларусь намерена реализовать больший объем калийных удобрений по сравнению с предыдущими годами и рассчитывает увеличить доходы от их экспорта.
«Я смотрю дальше, нежели просто вот какие-то там (обещания) снять санкции. Да переживем мы… Трамп не дурак, вы не смотрите, что он такой эпатажный… Он где-то наклонит, потом отступит, я уже его политику знаю, и американцы это подтвердили», – отметил белорусский лидер.
Президент отметил, что в Вашингтоне отчетливо понимают собственные интересы в отношениях с рядом стран, включая Венесуэлу, Россию и Украину. «Прежде всего, редкоземельные металлы по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою. Мир через силу, Америка прежде всего – это их лозунги», – добавил Лукашенко.
Он также добавил, что Минск выстраивает возможный диалог с США, исходя прежде всего из национальных интересов. «Я прямо им говорю: «Ребята, я понимаю, чего вы хотите, но вы должны понимать – мы меньше гораздо, чем вы по экономике, даже не говорю, но у нас есть собственные интересы. И я как президент должен выражать эти интересы белорусского народа». Это основа наших переговоров», – пояснил глава государства.
Беларусь начала выстраивать конструктивный диалог с США, заявил президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Лукашенко назвал диалог между странами переговорами «сильного с сильным», передает БелТА.
По словам белорусского президента, нет ничего плохого в том, что Минск, имея «блестящие стратегические отношения» с Москвой и Пекином, начал взаимодействовать с Вашингтоном. «Напомню, это один из мощнейших, главных центров силы. Да, диалог порой жесткий, упорный. Да, важны любые мелочи. Но это переговоры сильного с сильным. Уважение и авторитет нашей страны не ставится под сомнение. И мы твердо стоим на своих позициях», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси в своем обращении также сказал, что «в мире три полюса силы - Китай, Россия, США». «На самом деле считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований - полюс может рухнуть!» - сказал глава белорусского государства.
По мнению Лукашенко, Беларусь сломала создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности страны: «Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны, что подтверждают любые мировые рейтинги. Беларусь вошла в топ-50 самых посещаемых туристами стран (48-е место)».
Он также заявил, что предлагал США купить калий и нефть и увезти их в Америку: «Я американцам... предложил… подумайте над этим. Мы строили частный рудник, частник ушел, испугался ваших санкций. Вы подумайте, ну не миллиард, ну три миллиарда купите у нас, эту новую фабрику. Весь калий вы по мировым ценам покупаете, забираете в Америку, в нагрузку еще cо старого рудника мы вам дадим пару-тройку миллионов тонн нефти. Америка — это премиальный рынок! Думают», — сказал Лукашенко.
На прошлой неделе США решили снять санкции с белорусского предприятия «Беларуськалий». Это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который попал под американские санкции в 2021 году. Такие удобрения — один из основных экспортных товаров республики. В сентябре Вашингтон вывел из-под санкций авиакомпанию «Белавиа». В обоих случаях это было связано с освобождением заключенных из белорусских тюрем. В июне на свободу вышел оппозиционер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В декабре — 123 человека, включая главного соперника Лукашенко на президентских выборах 2020 года Виктора Бабарико. 12 декабря Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом. По итогам визита последний не исключил освобождение в ближайшие месяцы еще около тысячи белорусских заключенных.