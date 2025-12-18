«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа

Президент США Дональд Трамп при всей своей эпатажности действует прагматично и эффективно использует инструменты давления, в том числе санкционные механизмы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), комментируя политику американского лидера.

Ранее Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, допускающую проведение финансовых операций с «Белорусской калийной компанией» (БКК), ее дочерней структурой «Агророзквит», а также с предприятием «Беларуськалий».

Лукашенко заявил, что в 2025 году Беларусь намерена реализовать больший объем калийных удобрений по сравнению с предыдущими годами и рассчитывает увеличить доходы от их экспорта.

«Я смотрю дальше, нежели просто вот какие-то там (обещания) снять санкции. Да переживем мы… Трамп не дурак, вы не смотрите, что он такой эпатажный… Он где-то наклонит, потом отступит, я уже его политику знаю, и американцы это подтвердили», – отметил белорусский лидер.

Президент отметил, что в Вашингтоне отчетливо понимают собственные интересы в отношениях с рядом стран, включая Венесуэлу, Россию и Украину. «Прежде всего, редкоземельные металлы по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою. Мир через силу, Америка прежде всего – это их лозунги», – добавил Лукашенко.

Он также добавил, что Минск выстраивает возможный диалог с США, исходя прежде всего из национальных интересов. «Я прямо им говорю: «Ребята, я понимаю, чего вы хотите, но вы должны понимать – мы меньше гораздо, чем вы по экономике, даже не говорю, но у нас есть собственные интересы. И я как президент должен выражать эти интересы белорусского народа». Это основа наших переговоров», – пояснил глава государства.