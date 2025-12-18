Длительный разговор Нарышкина с главой британской разведки

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в интервью ТАСС, что недавно провел продолжительный телефонный разговор с новым руководителем британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели.

На вопрос о том, поддерживаются ли контакты с британской стороной по линии спецслужб, директор СВР ответил утвердительно.

«А несколько дней назад, скажу вам, у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором МI6 Блейз Метревели", — отметил Нарышкин.

Он также обратил внимание, что представители российских спецслужб официально работают в Лондоне, в то время как сотрудники МI6 в установленном порядке осуществляют свою деятельность в Москве.

Глава СВР добавил, что Россия не ограничивается взаимодействием только с британской стороной и последовательно поддерживает контакты по линии разведывательных служб с рядом европейских государств.

«Эти контакты были, есть, сохраняются и развиваются, поскольку взаимодействие между разведывательными службами разных стран в последнее, наверное, десятилетие стало уже существенным элементом системы международных отношений. И эта работа, функционирование так называемых партнерских каналов между службами, свидетельствует о том, что эти каналы могут очень эффективно использоваться не только в решении задач, стоящих перед разведывательными органами своих стран, но и иных, скажем так, не классических для разведки вопросов», – добавил Нарышкин.