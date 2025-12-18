USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Длительный разговор Нарышкина с главой британской разведки

20:06 696

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в интервью ТАСС, что недавно провел продолжительный телефонный разговор с новым руководителем британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели.

На вопрос о том, поддерживаются ли контакты с британской стороной по линии спецслужб, директор СВР ответил утвердительно. 

«А несколько дней назад, скажу вам, у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором МI6 Блейз Метревели", — отметил Нарышкин.

Он также обратил внимание, что представители российских спецслужб официально работают в Лондоне, в то время как сотрудники МI6 в установленном порядке осуществляют свою деятельность в Москве.

Глава СВР добавил, что Россия не ограничивается взаимодействием только с британской стороной и последовательно поддерживает контакты по линии разведывательных служб с рядом европейских государств.

«Эти контакты были, есть, сохраняются и развиваются, поскольку взаимодействие между разведывательными службами разных стран в последнее, наверное, десятилетие стало уже существенным элементом системы международных отношений. И эта работа, функционирование так называемых партнерских каналов между службами, свидетельствует о том, что эти каналы могут очень эффективно использоваться не только в решении задач, стоящих перед разведывательными органами своих стран, но и иных, скажем так, не классических для разведки вопросов», – добавил Нарышкин.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 362
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 401
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1219
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 931
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1934
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4592
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2919
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12262
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2910

