Европа не будет воевать вместо Украины

Присутствие европейских войск не означает, что они будут воевать вместо Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И безусловно так же и относимся к гарантиям безопасности Соединенных Штатов Америки, что будет Article 5-like (подобно статье 5 НАТО - ред.), и нам не понадобится европейская поддержка. Это разные вещи», - сказал Зеленский, его слова приводит РБК-Украина.

Президент Украины добавил, что, несмотря на сигналы России об исключении европейцев, этого делать нельзя: «И как бы Россия какие сигналы не передавала, мы их понимаем, что они хотели бы исключить присутствие европейцев. Это нельзя делать…»

Зеленский подчеркнул, что присутствие Европы не означает, что европейцы будут воевать вместо Украины: «…Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию Российской Федерации…» «…Для нас присутствие Европы важно», - подытожил Зеленский.

Киев с союзниками рассматривает введение иностранных войск в Украину в качестве «гарантий безопасности», что будет возможным после завершения войны. Ряд союзников Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. В частности, речь идет о Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, странах Балтии, Нидерландах и Австралии.