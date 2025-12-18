USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Европа не будет воевать вместо Украины

Зеленский разъясняет
20:08 545

Присутствие европейских войск не означает, что они будут воевать вместо Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Мы не считаем, что Европа должна заменить Соединенные Штаты Америки. И безусловно так же и относимся к гарантиям безопасности Соединенных Штатов Америки, что будет Article 5-like (подобно статье 5 НАТО - ред.), и нам не понадобится европейская поддержка. Это разные вещи», - сказал Зеленский, его слова приводит РБК-Украина.

Президент Украины добавил, что, несмотря на сигналы России об исключении европейцев, этого делать нельзя: «И как бы Россия какие сигналы не передавала, мы их понимаем, что они хотели бы исключить присутствие европейцев. Это нельзя делать…»

Зеленский подчеркнул, что присутствие Европы не означает, что европейцы будут воевать вместо Украины: «…Присутствие Европы уменьшает шансы на 100-процентную агрессию Российской Федерации…» «…Для нас присутствие Европы важно», - подытожил Зеленский.

Киев с союзниками рассматривает введение иностранных войск в Украину в качестве «гарантий безопасности», что будет возможным после завершения войны. Ряд союзников Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. В частности, речь идет о Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, странах Балтии, Нидерландах и Австралии.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 363
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 402
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1220
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1934
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4593
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2919
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12263
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2913

