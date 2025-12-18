USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Балтика и восточный фланг: Варшава и НАТО сверили часы

20:16 311

Президент Польши Кароль Навроцкий в Варшаве обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте взаимодействие с альянсом и дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в социальных сетях.

«Темы беседы президента Республики Польша Кароля Навроцкого с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: текущая ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО, действия Польши и НАТО по укреплению безопасности, присутствие союзных сил на восточном фланге НАТО, сотрудничество в рамках различных миссий, включая Baltic Sentry и Eastern Sentry. Отдельным пунктом стали разговоры о дипломатических усилиях, связанных с поиском путей завершения российско-украинской войны», – написал Леськевич.

По завершении встречи Рютте также прокомментировал итоги переговоров в социальных сетях, отметив, что «Польша является ценным союзником НАТО, вносящим значительный вклад в нашу общую безопасность, подающим хороший пример в сфере оборонных расходов и оказывающим сильную поддержку Украине».

В рамках визита в Польшу генсек альянса после варшавских встреч направится в Бемово-Писке в Варминьско-Мазурском воеводстве. Там запланированы его общение с военнослужащими многонациональной боевой группы НАТО, а также встреча с вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Как сообщили в 15-й Гижицкой механизированной бригаде, к мероприятиям присоединится и министр обороны Великобритании Джон Хили.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 363
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 404
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1221
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1935
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4593
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2920
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12263
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2913

ЭТО ВАЖНО

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 363
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 404
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1221
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1935
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4593
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2920
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12263
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2913
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться