Балтика и восточный фланг: Варшава и НАТО сверили часы

Президент Польши Кароль Навроцкий в Варшаве обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте взаимодействие с альянсом и дипломатические усилия по завершению российско-украинской войны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич в социальных сетях.

«Темы беседы президента Республики Польша Кароля Навроцкого с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: текущая ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО, действия Польши и НАТО по укреплению безопасности, присутствие союзных сил на восточном фланге НАТО, сотрудничество в рамках различных миссий, включая Baltic Sentry и Eastern Sentry. Отдельным пунктом стали разговоры о дипломатических усилиях, связанных с поиском путей завершения российско-украинской войны», – написал Леськевич.

По завершении встречи Рютте также прокомментировал итоги переговоров в социальных сетях, отметив, что «Польша является ценным союзником НАТО, вносящим значительный вклад в нашу общую безопасность, подающим хороший пример в сфере оборонных расходов и оказывающим сильную поддержку Украине».

В рамках визита в Польшу генсек альянса после варшавских встреч направится в Бемово-Писке в Варминьско-Мазурском воеводстве. Там запланированы его общение с военнослужащими многонациональной боевой группы НАТО, а также встреча с вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Как сообщили в 15-й Гижицкой механизированной бригаде, к мероприятиям присоединится и министр обороны Великобритании Джон Хили.