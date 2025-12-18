В Америке анонсировали новые санкции против России

Министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с послами европейских стран, на которой заявил, что его ведомство готово к введению дополнительных санкций против России на следующей неделе. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

«Министр финансов США провел встречу с европейскими послами. Действительно, на встрече он сказал о том, что на следующей неделе против России могут быть введены дополнительные санкции. Также готовность подтверждается и на уровне наших контактов в Минфине США», - написала посол в своем телеграм-канале.