Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

В Америке анонсировали новые санкции против России

20:23 596

Министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с послами европейских стран, на которой заявил, что его ведомство готово к введению дополнительных санкций против России на следующей неделе. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

«Министр финансов США провел встречу с европейскими послами. Действительно, на встрече он сказал о том, что на следующей неделе против России могут быть введены дополнительные санкции. Также готовность подтверждается и на уровне наших контактов в Минфине США», - написала посол в своем телеграм-канале.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 366
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 407
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1223
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1935
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4595
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2920
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12265
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2914

