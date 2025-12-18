Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу пяти обвиняемых, которым вменяется мошенничество в отношении предпринимателя, бывшего кандидата в депутаты Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов.

На слушании были уточнены анкетные данные обвиняемых, после чего их адвокаты подали ряд ходатайств. Защита Сеймура Магеррамова, бывшего сотрудника Службы безопасности президента, просила заменить ему арест на домашний, ссылаясь на стаж службы, участие в войне, состояние здоровья родителей и наличие малолетних детей. Адвокаты утверждали, что Магеррамов не пытался скрываться и намерен участвовать в возмещении ущерба.

Потерпевший Гуват Бейбутов выступил против удовлетворения ходатайств, заявив, что обвиняемым уже предоставлялось несколько месяцев для погашения ущерба, но ситуацию это никак не изменило.

Прокурор Эльвин Мирзоев также возразил, отметив, что Магеррамов два года находился на свободе и не предпринимал попыток компенсировать ущерб.

Адвокат Джавида Гусейнли сообщил, что его подзащитный уже выплатил 927 тысяч манатов, и попросил заменить ему меру пресечения. Бейбутов не возражал против изменения меры пресечения в отношении Гусейнли.

Суд удовлетворил ходатайство лишь по одному обвиняемому — Джавиду Гусейнли, заменив ему арест на домашний. Остальные ходатайства были отклонены.

Дело передано в судебное разбирательство по существу. Очередное заседание назначено на 25 декабря.

Согласно материалам следствия, в 2022 году предприниматель Гуват Бейбутов обратился в прокуратуру с жалобой на Джейхуна Ашрафова, занимавшего до 2022 года пост президента Федерации синдо рю каратэ и пенчак силата, и других обвиняемых. По версии следствия, обвиняемые пообещали Бейбутову содействие в получении разрешения от Госкомитета по градостроительству и архитектуре на снос частных домов в 968‑м квартале Насиминского района Баку и строительство многоэтажного здания. Под этим предлогом у предпринимателя частями было получено более 4 миллионов манатов, однако обещания выполнены не были. Прокуратура на данный момент обеспечила возврат 1 миллиона 442 тысяч манатов.