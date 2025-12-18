USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона

из зала суда
Инара Рафикгызы
20:50 408

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу пяти обвиняемых, которым вменяется мошенничество в отношении предпринимателя, бывшего кандидата в депутаты Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов.     

Перед судом предстали 43‑летний Джейхун Ашрафов, 34‑летний Джавид Гусейнли, 61‑летний Рустам Гафаров, 40‑летний Сеймур Магеррамов и 38‑летний Заур Гурбанов. Заседание прошло под председательством судьи Заура Гаджиева.

На слушании были уточнены анкетные данные обвиняемых, после чего их адвокаты подали ряд ходатайств. Защита Сеймура Магеррамова, бывшего сотрудника Службы безопасности президента, просила заменить ему арест на домашний, ссылаясь на стаж службы, участие в войне, состояние здоровья родителей и наличие малолетних детей. Адвокаты утверждали, что Магеррамов не пытался скрываться и намерен участвовать в возмещении ущерба.

Потерпевший Гуват Бейбутов выступил против удовлетворения ходатайств, заявив, что обвиняемым уже предоставлялось несколько месяцев для погашения ущерба, но ситуацию это никак не изменило.

Прокурор Эльвин Мирзоев также возразил, отметив, что Магеррамов два года находился на свободе и не предпринимал попыток компенсировать ущерб.

Адвокат Джавида Гусейнли сообщил, что его подзащитный уже выплатил 927 тысяч манатов, и попросил заменить ему меру пресечения. Бейбутов не возражал против изменения меры пресечения в отношении Гусейнли.

Суд удовлетворил ходатайство лишь по одному обвиняемому — Джавиду Гусейнли, заменив ему арест на домашний. Остальные ходатайства были отклонены.

Дело передано в судебное разбирательство по существу. Очередное заседание назначено на 25 декабря.

Согласно материалам следствия, в 2022 году предприниматель Гуват Бейбутов обратился в прокуратуру с жалобой на Джейхуна Ашрафова, занимавшего до 2022 года пост президента Федерации синдо рю каратэ и пенчак силата, и других обвиняемых. По версии следствия, обвиняемые пообещали Бейбутову содействие в получении разрешения от Госкомитета по градостроительству и архитектуре на снос частных домов в 968‑м квартале Насиминского района Баку и строительство многоэтажного здания. Под этим предлогом у предпринимателя частями было получено более 4 миллионов манатов, однако обещания выполнены не были. Прокуратура на данный момент обеспечила возврат 1 миллиона 442 тысяч манатов.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 367
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 409
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1224
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1935
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4595
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2920
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12266
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2914

ЭТО ВАЖНО

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 367
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 409
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1224
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 932
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1935
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4595
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1397
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2920
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12266
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3315
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2914
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться