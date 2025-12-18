Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов

Лидеры стран Европейского союза сошлись во мнении, что направить замороженные российские активы на поддержку Украины «будет справедливым», достигнув прорыва в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает агентство Reuters.

«Мы определенно добились прорыва, все согласны с тем, что стоит вести переговоры и что использование российских активов будет справедливым, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы максимально увеличить свои гарантии», — заявил Туск журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что представители Евросоюза останутся на встрече столько, сколько потребуется для выработки решения по финансированию Украины.

В четверг в рамках саммита страны ЕС планируют проголосовать по вопросу использования заблокированных российских средств для поддержки Украины на 2026–2027 годы. Согласно предложению Еврокомиссии, часть замороженных активов России, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, может быть направлена на предоставление кредита Украине. Напомним, 12 декабря ЕС утвердил заморозку российских средств до завершения российско-украинской войны. В тот же день Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.