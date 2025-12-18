«Орешник» уже в Беларуси

«Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — цитирует Лукашенко БелТА.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Вооруженные силы РФ впервые применили ее в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

В Пентагоне, комментируя применение комплекса, указали, что «Орешник» является модифицированной версией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», испытания которой проводились в 2011 году. Аналогичную оценку давало и Минобороны Великобритании, указывая при этом на ограниченное количество подобного оружия у России. По открытым данным, максимальная дальность ракеты составляет до 5500 км, скорость — около 10 Мах, что соответствует примерно 12,4 тыс. км/ч или 3 км/с, а масса боевой части может достигать 1,5 т.