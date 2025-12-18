USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

«Орешник» уже в Беларуси

по словам Лукашенко
21:02 134

Российский ракетный комплекс «Орешник» 17 декабря заступил на боевое дежурство в Беларуси, сообщил в послании парламенту президент Александр Лукашенко.

«Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — цитирует Лукашенко БелТА.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Вооруженные силы РФ впервые применили ее в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

В Пентагоне, комментируя применение комплекса, указали, что «Орешник» является модифицированной версией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», испытания которой проводились в 2011 году. Аналогичную оценку давало и Минобороны Великобритании, указывая при этом на ограниченное количество подобного оружия у России. По открытым данным, максимальная дальность ракеты составляет до 5500 км, скорость — около 10 Мах, что соответствует примерно 12,4 тыс. км/ч или 3 км/с, а масса боевой части может достигать 1,5 т.

Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
Туск о «прорыве» в ЕС по вопросу российских миллиардов
20:53 370
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 413
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1226
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 933
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 1937
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 4597
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1399
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 2922
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 12269
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3316
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 2915

