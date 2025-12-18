Новые рекорды золота

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за унцию. Февральские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 18 декабря, подорожали на 0,79% — до отметки $4408,6 за унцию. Предыдущий пик цены был 20 октября на уровне $4398 за унцию, передает РБК.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц этого года, кроме мая. В последние недели серебро также растет на фоне дефицита и перебоев в поставках

В Deutsche Bank ожидают, что в следующем году цена на золото будет колебаться в диапазоне $3950–4950 за унцию из-за стабилизации потоков инвестиций и устойчивого спроса со стороны центральных банков на золото, а также притока средств в биржевые фонды. В 2027 году в Deutsche Bank прогнозируют рост цены на золото до $5150 за унцию.

С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%, серебро — 116%. По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года. Эти ралли были поддержаны активными покупками со стороны центральных банков и оттоком инвесторов из облигаций и валют, поясняет агентство.