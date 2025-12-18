USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Фермерский бунт в Брюсселе закончился беспорядками

Фермерский бунт в Брюсселе закончился беспорядками

Демонстрация европейских фермеров в Брюсселе против соглашения ЕС с торговым блоком Mercosur, в который входит большинство стран Латинской Америки, закончилась беспорядками и стычками с полицией. Об этом сообщает агентство dpa.

В Европейском квартале Брюсселя (районе, где расположены здания Еврокомиссии и Европарламента) протестующие пытались прорвать ограждения, зажигали костры и пиротехнику, распыляли слезоточивый газ и бросали картофель в полицейских. Как сообщает dpa, полиция города применила против участников беспорядков водометы. На фоне беспорядков сотрудников Европарламента перевели в другие здания. По данным dpa, их также призвали не подходить к окнам.

В Брюсселе начинается саммит ЕС, на котором лидеры европейских стран будут в том числе обсуждать торговое соглашение между Евросоюзом и странами Латинской Америки. Участники протеста фермеров в Брюсселе выступают против соглашения, поскольку опасаются конкуренции с более дешевой импортной сельскохозяйственной продукцией, а также сокращения субсидий Евросоюза. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с представителями акции протеста и заверила, что ЕС продолжит учитывать интересы европейских фермеров.

Тысячи фермеров на тракторах перекрыли дороги во время саммита в Брюсселе и вступили в стычки с полицией, протестуя против готовящегося крупного соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским блоком Mercosur (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

В Брюссель на саммит ЕС прибыли представители всех 27 стран Союза и более 40 европейских сельскохозяйственных организаций. Несмотря на разрешенное участие до 50 тракторов, к полудню 18 декабря в городе собралось около 1000 машин с преимущественно бельгийскими номерами, а общее число протестующих, по оценке полиции, достигло 7300 человек.

Маршрут демонстрации пролегал от бульвара Короля Альберта II, рядом с Северным вокзалом, до Люксембургской площади перед зданием Европарламента. Фермеры устроили костры из покрышек и сена, сожгли имитацию гроба с надписью «Сельское хозяйство» и выкрикивали лозунги: «Стоп Меркосур», «Умрет аграрий – умрешь и ты», «Европа для граждан», «Солидарность и общая аграрная политика ЕС».

Протест организовало европейское объединение Copa-Cogeca, которое изначально планировало пешую демонстрацию и просило не приезжать на тракторах.

Фермеры выступают против новой общей сельскохозяйственной политики ЕС, заявляя, что господдержка сектора будет сокращена более чем на пятую часть. Критики 25-летнего торгового соглашения с Меркосур предупреждают, что дешевые товары могут затопить рынок и навредить европейским производителям.

Как отмечает France24, соглашение активно поддерживают Германия, Испания и страны Северной Европы, стремящиеся нарастить экспорт на фоне конкуренции с Китаем и протекционистской политики США, тогда как против него выступают Италия, Венгрия и Польша. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что не поддержит сделку без надежных гарантий для французских фермеров.

