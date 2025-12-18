«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги

Сегодня в отложенном матче 1-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги встречались первые две команды чемпионата. В Масазыре «Сабах» принимал «Карабах».

Со счетом 2:1 победили хозяева и стали единоличными лидерами. Счет открыл футболист «Карабаха» Леандро Андраде, забивший на 9-й минуте. «Сабаху» удалось переломить игру во втором тайме. Джой-Лэнс Микелс на 52-й минуте восстановил равновесие, а победный мяч на 88-й минуте забил Аарон Малуда.

«Сабах» с 34 очками вышел в лидеры. У «Карабаха» 33 очка. Обе команды провели по 15 игр.