Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги

Отдел спорта
21:32 1400

Сегодня в отложенном матче 1-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги встречались первые две команды чемпионата. В Масазыре «Сабах» принимал «Карабах».

Со счетом 2:1 победили хозяева и стали единоличными лидерами. Счет открыл футболист «Карабаха» Леандро Андраде, забивший на 9-й минуте. «Сабаху» удалось переломить игру во втором тайме. Джой-Лэнс Микелс на 52-й минуте восстановил равновесие, а победный мяч на 88-й минуте забил Аарон Малуда.

«Сабах» с 34 очками вышел в лидеры. У «Карабаха» 33 очка. Обе команды провели по 15 игр.

Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема
17:47 3180
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
21:32 1401
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 1698
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1989
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 1556
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 2696
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 5599
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1873
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 3759
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 13359
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3726

