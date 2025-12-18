Рабочая группа США-Армения включилась в дело

В Ереване состоялось первое заседание армяно-американской межправительственной рабочей группы, посвященное реализации меморандумов, подписанных главами двух стран в Вашингтоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Межправительственная рабочая группа в ходе первого заседания обсудила работу, которая будет проводиться в рамках меморандумов по повышению энергетической безопасности, развитию цепочки поставок полупроводников и искусственного интеллекта, а также укреплению дорожной инфраструктуры и безопасности границ Армении», – сообщили в пресс-службе посольства США в Ереване.

В сообщении отмечается, что «США рады сотрудничать со своим ценным стратегическим партнером – Республикой Армения для реализации видения президента Дональда Трампа о мире и процветании на Южном Кавказе».

В МИД Армении подчеркнули, что заседание прошло под руководством заместителя министра иностранных дел республики Ваана Костаняна и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер.

«Костанян заявил о существенной поддержке США в установлении мира на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность армянской стороны в активной работе по реализации подписанных 8 августа армяно-американских меморандумов о взаимопонимании. Достигнута договоренность о продолжении обсуждений в кратчайшие сроки с целью реализации достигнутых на уровне экспертов конкретных договоренностей», – отметили в пресс-службе МИД Армении.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.



Согласно президенту США, Армения в рамках «Маршрута Трампа» предоставит Соединенным Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути, по которому Азербайджан установит сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.