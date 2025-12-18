USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

«Конец войны близок»: Лукашенко рассказал о своей роли миротворца

22:07 609

Стороны, как никогда, близки к мирному соглашению по российско-украинской войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании (ВНС), сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко подчеркнул, что Минску невыгодна война между Москвой и Киевом. «Что касается конца войны, то сейчас мы как никогда близки к мирному соглашению», – отметил глава белорусского государства.

По мнению президента Беларуси, Европа якобы пытается затянуть процесс урегулирования, рассчитывая на новые президентские выборы в США и возможный приход к власти демократов. По его словам, даже в случае победы Демократической партии США не станут напрямую вмешиваться в войну, защищая интересы Украины.

Что касается самой Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что для республики крайне важно завершение российско-украинской войны, поскольку Минск занимает миролюбивую позицию. «Недавно президент Путин публично поблагодарил за нашу белорусскую позицию миротворческую. Вы об этом слышали. Мы действительно всегда занимали и занимаем эту позицию», – добавил Лукашенко.

Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема
17:47 3182
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
21:32 1404
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 1699
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1990
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 1556
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 2698
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 5601
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1874
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 3761
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 13361
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3728

