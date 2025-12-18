«Конец войны близок»: Лукашенко рассказал о своей роли миротворца

Стороны, как никогда, близки к мирному соглашению по российско-украинской войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании (ВНС), сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко подчеркнул, что Минску невыгодна война между Москвой и Киевом. «Что касается конца войны, то сейчас мы как никогда близки к мирному соглашению», – отметил глава белорусского государства.

По мнению президента Беларуси, Европа якобы пытается затянуть процесс урегулирования, рассчитывая на новые президентские выборы в США и возможный приход к власти демократов. По его словам, даже в случае победы Демократической партии США не станут напрямую вмешиваться в войну, защищая интересы Украины.

Что касается самой Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что для республики крайне важно завершение российско-украинской войны, поскольку Минск занимает миролюбивую позицию. «Недавно президент Путин публично поблагодарил за нашу белорусскую позицию миротворческую. Вы об этом слышали. Мы действительно всегда занимали и занимаем эту позицию», – добавил Лукашенко.