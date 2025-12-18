Израиль защитит небо Берлина

Израиль и Германия подписали соглашение о расширении программы системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец-3» для ФРГ на $6,7 млрд, что стало крупнейшей экспортной сделкой в истории еврейского государства, сообщает Министерство обороны Израиля.

Два года назад стороны заключили первое соглашение по программе ПРО для Германии стоимостью около $3,1 млрд. После одобрения сделки Бундестагом в четверг документ о значительном расширении системы «Хец-3» был официально подписан.

Совокупная стоимость программы превысила $6,7 млрд, подчеркнули в израильском оборонном ведомстве, отметив рекордный масштаб сделки для экспорта военной техники.

Церемония подписания прошла в Берлине под руководством главы Организации противоракетной обороны Израиля Моше Пателя и главы Федерального управления оборонных закупок Германии Аннет Ленигк-Эмден. В ней участвовали представители обоих оборонных ведомств, а также компании «Израильская аэрокосмическая промышленность».

Подписание соглашения состоялось после поставки в Германию первой батареи системы ПРО «Хец-3» в начале декабря.