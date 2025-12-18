USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Израиль защитит небо Берлина

22:23 396

Израиль и Германия подписали соглашение о расширении программы системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец-3» для ФРГ на $6,7 млрд, что стало крупнейшей экспортной сделкой в истории еврейского государства, сообщает Министерство обороны Израиля.

Два года назад стороны заключили первое соглашение по программе ПРО для Германии стоимостью около $3,1 млрд. После одобрения сделки Бундестагом в четверг документ о значительном расширении системы «Хец-3» был официально подписан.

Совокупная стоимость программы превысила $6,7 млрд, подчеркнули в израильском оборонном ведомстве, отметив рекордный масштаб сделки для экспорта военной техники.

Церемония подписания прошла в Берлине под руководством главы Организации противоракетной обороны Израиля Моше Пателя и главы Федерального управления оборонных закупок Германии Аннет Ленигк-Эмден. В ней участвовали представители обоих оборонных ведомств, а также компании «Израильская аэрокосмическая промышленность».

Подписание соглашения состоялось после поставки в Германию первой батареи системы ПРО «Хец-3» в начале декабря.

Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема
17:47 3184
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
21:32 1405
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
20:50 1700
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
20:30 1992
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
19:28 1558
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18:45 2699
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18:23 5601
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18:18 1875
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18:00 3763
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 13363
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот; все еще актуально
14:50 3729

