Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»

В публикации говорится, что на второй день после начала войны Козак, по словам трех его знакомых, вел переговоры о возможном соглашении о прекращении огня с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Документ предусматривал бы гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод российских войск со всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и Донбасса. «Эти переговоры привели Путина в ярость», — утверждает NYT.

Бывший заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак был одним из тех, кто выступил против войны в Украине, сказав об этом президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех близких к Козаку человек.

Вечером 25 февраля 2022 года Путин раскритиковал Козака за превышение полномочий и якобы потребовал от него сообщить Киеву, что Россия будет вести переговоры только о капитуляции Украины. Как впоследствии узнал Козак, Путин в этот момент включил громкую связь, чтобы разговор слышали другие высокопоставленные чиновники в президентском офисе. Козак отказался выполнить требование Путина, заявив, что готов к аресту или расстрелу за это, но к концу этого разговора все же согласился передать требование Путина Украине: он позвонил Арахамии, при этом Путин молча слушал разговор, говорится в публикации.

После этого Козака заменил на официальных переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский. Однако Козак не потерял работу в АП. Он больше официально не занимался украинским вопросом, все его обязанности в администрации президента перешли к Сергею Кириенко. В сентябре этого года Козак ушел в отставку.

Козак работал с Путиным с 1990-х годов – дольше всех в окружении российского лидера. Он руководил интеграцией аннексированного в 2014 году Крыма, после отвечал за переговоры с Киевом о ситуации в Донбассе. Козак оказался единственным близким к Путину высокопоставленным чиновником, продемонстрировавшим несогласие с ним, рассказала NYT в августе со ссылкой на близких к Кремлю людей.

21 февраля 2022 года Путин собрал Совет безопасности. В той части заседания, что не транслировалась по телевидению, Козак заявил, что украинцы будут сопротивляться войне, против России введут санкции, а ее геополитическое положение сильно пострадает, рассказали NYT несколько близких к чиновнику людей. Перед самым началом боевых действий Козак подготовил докладную записку, в которой изложил негативные последствия войны. По словам одного из тех, кто ее видел, Козак, в частности, предупредил о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — что в итоге и произошло. Его знакомый, политолог Аркадий Дубнов, живущий сейчас в Израиле, сказал NYT, что события после начала войны только укрепили взгляды Козака.

Публично Козак свое несогласие с действиями президента РФ не озвучивает, но аналогичные чувства испытывают многие представители московского делового и культурного сообщества, а также другие чиновники, утверждают шесть близких к Козаку людей.