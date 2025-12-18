USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»

18 декабря 2025, 23:06 2307

Бывший заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак был одним из тех, кто выступил против войны в Украине, сказав об этом президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех близких к Козаку человек.

В публикации говорится, что на второй день после начала войны Козак, по словам трех его знакомых, вел переговоры о возможном соглашении о прекращении огня с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Документ предусматривал бы гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод российских войск со всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и Донбасса. «Эти переговоры привели Путина в ярость», — утверждает NYT.

Вечером 25 февраля 2022 года Путин раскритиковал Козака за превышение полномочий и якобы потребовал от него сообщить Киеву, что Россия будет вести переговоры только о капитуляции Украины. Как впоследствии узнал Козак, Путин в этот момент включил громкую связь, чтобы разговор слышали другие высокопоставленные чиновники в президентском офисе. Козак отказался выполнить требование Путина, заявив, что готов к аресту или расстрелу за это, но к концу этого разговора все же согласился передать требование Путина Украине: он позвонил Арахамии, при этом Путин молча слушал разговор, говорится в публикации.

После этого Козака заменил на официальных переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский. Однако Козак не потерял работу в АП. Он больше официально не занимался украинским вопросом, все его обязанности в администрации президента перешли к Сергею Кириенко. В сентябре этого года Козак ушел в отставку.

Козак работал с Путиным с 1990-х годов – дольше всех в окружении российского лидера. Он руководил интеграцией аннексированного в 2014 году Крыма, после отвечал за переговоры с Киевом о ситуации в Донбассе. Козак оказался единственным близким к Путину высокопоставленным чиновником, продемонстрировавшим несогласие с ним, рассказала NYT в августе со ссылкой на близких к Кремлю людей.

21 февраля 2022 года Путин собрал Совет безопасности. В той части заседания, что не транслировалась по телевидению, Козак заявил, что украинцы будут сопротивляться войне, против России введут санкции, а ее геополитическое положение сильно пострадает, рассказали NYT несколько близких к чиновнику людей. Перед самым началом боевых действий Козак подготовил докладную записку, в которой изложил негативные последствия войны. По словам одного из тех, кто ее видел, Козак, в частности, предупредил о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — что в итоге и произошло. Его знакомый, политолог Аркадий Дубнов, живущий сейчас в Израиле, сказал NYT, что события после начала войны только укрепили взгляды Козака.

Публично Козак свое несогласие с действиями президента РФ не озвучивает, но аналогичные чувства испытывают многие представители московского делового и культурного сообщества, а также другие чиновники, утверждают шесть близких к Козаку людей.

У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1002
Битва за российские активы. Чем ответит Москва?
Битва за российские активы. Чем ответит Москва? новость дополнена
18 декабря 2025, 21:38 3069
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3564
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
18 декабря 2025, 21:32 2166
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
18 декабря 2025, 20:50 2399
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
18 декабря 2025, 20:30 2354
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
18 декабря 2025, 19:28 1909
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18 декабря 2025, 18:45 3106
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18 декабря 2025, 18:23 6176
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18 декабря 2025, 18:18 2160
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18 декабря 2025, 18:00 4169

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1002
Битва за российские активы. Чем ответит Москва?
Битва за российские активы. Чем ответит Москва? новость дополнена
18 декабря 2025, 21:38 3069
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3564
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
18 декабря 2025, 21:32 2166
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
18 декабря 2025, 20:50 2399
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
18 декабря 2025, 20:30 2354
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
18 декабря 2025, 19:28 1909
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18 декабря 2025, 18:45 3106
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18 декабря 2025, 18:23 6176
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18 декабря 2025, 18:18 2160
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18 декабря 2025, 18:00 4169
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться