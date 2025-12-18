USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Еще одно заведение будет носить имя Трампа

18 декабря 2025, 23:20 628

Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди принял решение «переименовать его в центр Трампа – Кеннеди». Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, это решение отражает «невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания». В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.

В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра стали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь. Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года.

Это не первое учреждение, которое будет носить имя Трампа. В начале декабря 2025 года Госдепартамент переименовал Национальный институт мира (United States Institute of Peace, USIP) в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа (Donald J. Trump Institute of Peace), назвав его «величайшим переговорщиком». 

18 декабря 2025, 23:48 1004
18 декабря 2025, 21:38 3069
18 декабря 2025, 17:47 3565
18 декабря 2025, 21:32 2168
18 декабря 2025, 20:50 2399
18 декабря 2025, 20:30 2355
18 декабря 2025, 19:28 1910
18 декабря 2025, 18:45 3106
18 декабря 2025, 18:23 6176
18 декабря 2025, 18:18 2160
18 декабря 2025, 18:00 4169

