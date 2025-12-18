Еще одно заведение будет носить имя Трампа

Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди принял решение «переименовать его в центр Трампа – Кеннеди». Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, это решение отражает «невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания». В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.