Еще одно заведение будет носить имя Трампа

Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди принял решение «переименовать его в центр Трампа – Кеннеди». Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, это решение отражает «невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания». В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.
В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра стали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь. Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года.
Это не первое учреждение, которое будет носить имя Трампа. В начале декабря 2025 года Госдепартамент переименовал Национальный институт мира (United States Institute of Peace, USIP) в Институт мира имени Дональда Дж. Трампа (Donald J. Trump Institute of Peace), назвав его «величайшим переговорщиком».