Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Америка наказывает судей

из-за позиции по Израилю
18 декабря 2025, 23:30

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении США санкций против двух судей Международного уголовного суда (МУС) за действия в отношении Израиля, сообщает Reuters.

Общее число высокопоставленных сотрудников МУС, попавших под американские санкции, достигло 11 человек. Под ограничительные меры попали судьи Гоча Лордкипанидзе из Грузии и Эрдэнэбалсурэн Дамдин из Монголии. Как пояснил Рубио, они «непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Израиля без согласия этой страны». Санкции введены на основании указа президента Дональда Трампа, подписанного в феврале. Поводом стало участие судей в отклонении одной из попыток Израиля оспорить расследование МУС по войне в Газе. Судьи входили в состав коллегии, которая отказалась отменить решение нижестоящей инстанции о том, что расследование может охватывать события после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Рубио также заявил, что МУС продолжает участвовать в «политизированных действиях», которые направлены против Израиля: «Мы не потерпим злоупотреблений МУС властью, которые нарушают суверенитет Соединенных Штатов и Израиля и необоснованно подпадают под юрисдикцию МУС в отношении граждан США и Израиля».

МУС осудил новые санкции, назвав их «вопиющей атакой против независимости беспристрастного судебного института». В заявлении суда отмечается, что эти меры ставят под угрозу международный правопорядок. США и Израиль не являются членами МУС.

В прошлом году суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Введенные в феврале санкции предусматривают заморозку активов в США и запрет на въезд в страну для фигурантов и их семей.

МУС был учрежден на основании Римского статута, принятого 17 июля 1998 года. Официально орган начал работать с 1 июля 2002 года после того, как статут вступил в силу.

