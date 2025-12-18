USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет

18 декабря 2025, 23:48 1006

Возможность заключить «хорошее мирное соглашение» с Россией сейчас отсутствует, речь идет об очень плохом соглашении или его отсутствии и продолжении войны. Так считает глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Его цитирует Интерфакс-Украина.

«Мы понимаем, все люди, которые мыслят, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, оно будет или плохое, или очень плохое, или его не будет», — сказал он.

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но «без участия американцев шансов сделки не будет».

«Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100-процентная гарантия, что война снова не придет к нам. …А им (России) нужен Донбасс. И тут у нас красная линия», — цитирует политика издание.

По его мнению, даже если бы кто-то из украинских политиков предлагал отдать России Донбасс, осуществить это невозможно. «То есть это невозможный сценарий с точки зрения реализации», — подчеркнул Арахамия. Вместе с тем он назвал аналог статьи 5-й НАТО «слабым».

18 декабря 2025, 23:48 1007
