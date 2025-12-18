Трамп торопит Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине «приближаются к цели», сообщает Reuters.

Трамп сказал об этом в преддверии запланированной встречи представителей США с российскими официальными лицами в эти выходные во Флориде.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал Трамп в четверг на мероприятии в Овальном кабинете.

По сведениям Politico, переговоры между представителями США и России ожидаются в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами.