Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Трамп торопит Украину

18 декабря 2025, 23:59 537

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине «приближаются к цели», сообщает Reuters.

Трамп сказал об этом в преддверии запланированной встречи представителей США с российскими официальными лицами в эти выходные во Флориде.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал Трамп в четверг на мероприятии в Овальном кабинете.

По сведениям Politico, переговоры между представителями США и России ожидаются в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами.

У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1007
Битва за российские активы. Чем ответит Москва?
Битва за российские активы. Чем ответит Москва? новость дополнена
18 декабря 2025, 21:38 3070
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3566
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
«Сабах» обыграл «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги
18 декабря 2025, 21:32 2169
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона
Бизнесмен Бейбутов доверился и был обманут на 4 миллиона из зала суда
18 декабря 2025, 20:50 2399
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа
«Он не дурак»: Лукашенко о санкционной политике Трампа обновлено 20:30
18 декабря 2025, 20:30 2355
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
«Терпение подходит к концу»: Анкара предупреждает курдских боевиков
18 декабря 2025, 19:28 1912
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
Захват Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: глава Генштаба назвал основные задачи армии России
18 декабря 2025, 18:45 3106
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых
Решение по делу Шихлинских и Сафаровых обновлено 18:23
18 декабря 2025, 18:23 6178
В Азербайджане открылся зимний турсезон
В Азербайджане открылся зимний турсезон фото
18 декабря 2025, 18:18 2160
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
Зеленский о вступлении Украины в НАТО: «Байден прямо сказал мне»
18 декабря 2025, 18:00 4171

