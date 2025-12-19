USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Лукашенко об амнистированных заключенных: «К нам они не приедут»

Власти Беларуси не должны допустить того, чтобы амнистированные и выехавшие за границу заключенные вернулись обратно. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

«Это - главари. Можно было их не выпускать. Некоторые у нас еще находятся... Пускай там в Германии создают дополнительный офис, борются за гранты, борются за деньги в Брюсселе. Пусть борются. Это что, нам во вред? Нет. А зачем, чтобы они вышли через год-два и создавали вам здесь проблемы, не только мне? Да и мне тоже. Пусть борются. К нам они не приедут», - заявил Лукашенко.

По его словам, «государство начинается с границы», поэтому в Беларусь амнистированные не попадут: «Нам и вам надо смотреть, чтобы мы не создали такую ситуацию, что они к нам будут иметь возможность вернуться. Мы этого допустить не должны. Пока у нас это получается».

Отдельно он заявил, что «иноагенты и экстремисты» не будут больше работать «в нашем политическом поле».

Лукашенко также сказал, что на освобождении конкретных заключенных настаивали именно представители США: «Это не мое желание. Все эти обмены-размены – это (желание) переговорщиков Соединенных Штатов Америки».

13 декабря власти Беларуси в обмен на снятие США санкций с «Беларуськалия» освободили большую группу заключенных — 123 человека. Среди них были нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, предприниматель Виктор Бабарико, который выставлял на выборах свою кандидатуру, юрист Максим Знак, политолог Александр Федута, а также соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Перед этим в Беларуси были освобождены еще несколько групп заключенных.

