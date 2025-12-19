USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Удары по Венесуэле: Трампу не нужно разрешение Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа не обязана запрашивать разрешение у Конгресса на возможное нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле, связанным с наркокартелями. Об этом сказал сам Трамп.

«Я бы не возражал против того, чтобы сообщить им», - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, намерен ли он запрашивать такое разрешение у членов Конгресса США.

«Я не обязан им говорить. Это было доказано», - сказал Трамп, не уточнив, какое доказательство имеется в виду.

«Я бы совсем не возражал против этого. Я просто надеюсь, что с их стороны не будет утечки», - добавил Трамп, имея в виду возможность того, что американские законодатели раскроют журналистам информацию о планах США в отношении Венесуэлы.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что США намерены начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями, в том числе на территории Венесуэлы. Американский лидер заверял, что Вашингтон располагает подробными сведениями о маршрутах перевозки наркотиков в регионе. Трамп 16 декабря объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в социальной сети Truth Social уточнил, что признает венесуэльские власти «иностранной террористической организацией».

