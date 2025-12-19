Кремль: Путин работает «и днем, и ночью, и до утра»

Президент РФ Владимир Путин «не замечает времени» в ходе работы, он может трудиться «и днем, и ночью». Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он [Путин] работает — это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане — он времени не замечает, когда работает», — сказал Песков.

По его словам, во время отдельных совещаний российский президент может провести за работой более шести с половиной часов. Песков добавил, что Путин работает едва ли не до двух ночи, а ранним утром принимает доклады командующих российской армией.