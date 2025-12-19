Власти Индии: Россия вербует индийских граждан для войны в Украине

Правительство Индии заявило, что, по имеющимся данным, более двухсот граждан страны завербованы Россией для войны против Украины, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что 26 человек погибли, еще семь пропали без вести. Нью-Дели ведет переговоры с Москвой о репатриации около 50 индийцев, уже добившись возвращения на родину более 100 человек.
В Москве заявляют, что вербуют в армию только иностранцев, желающих присоединиться добровольно.
Индия, Непал и Шри-Ланка призвали своих граждан не поддаваться ложным обещаниям после того, как стало известно, что сотни жителей этих стран воюют на стороне России в Украине. Родственники пропавших на войне в Украине рассказывали, что россияне заманивали молодых мужчин обещаниями легальной работы с высокой зарплатой и проживанием. Однако вместо этого их заставляли подписать контракты на русском языке, смысл которых они не понимали, и отправляли на фронт.
В мае прошлого года индийские правоохранительные органы сообщили о ликвидации преступной сети, занимавшейся вербовкой граждан для отправки на войну в Украину.
В июле 2024-го президент РФ Владимир Путин обещал освободить из российской армии всех граждан Индии, завербованных для участия в войне. Это заявление прозвучало после соответствующего требования премьер-министра Индии Нарендры Моди, озвученного во время его визита в Москву. Уже в сентябре того же года из рядов российской армии были уволены 45 индийцев, которых обманом заставили подписать контракты с Минобороны РФ.