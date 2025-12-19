Власти Индии: Россия вербует индийских граждан для войны в Украине

Отмечается, что 26 человек погибли, еще семь пропали без вести. Нью-Дели ведет переговоры с Москвой о репатриации около 50 индийцев, уже добившись возвращения на родину более 100 человек.

Правительство Индии заявило, что, по имеющимся данным, более двухсот граждан страны завербованы Россией для войны против Украины, сообщает Би-би-си.

В Москве заявляют, что вербуют в армию только иностранцев, желающих присоединиться добровольно.

Индия, Непал и Шри-Ланка призвали своих граждан не поддаваться ложным обещаниям после того, как стало известно, что сотни жителей этих стран воюют на стороне России в Украине. Родственники пропавших на войне в Украине рассказывали, что россияне заманивали молодых мужчин обещаниями легальной работы с высокой зарплатой и проживанием. Однако вместо этого их заставляли подписать контракты на русском языке, смысл которых они не понимали, и отправляли на фронт.

В мае прошлого года индийские правоохранительные органы сообщили о ликвидации преступной сети, занимавшейся вербовкой граждан для отправки на войну в Украину.

В июле 2024-го президент РФ Владимир Путин обещал освободить из российской армии всех граждан Индии, завербованных для участия в войне. Это заявление прозвучало после соответствующего требования премьер-министра Индии Нарендры Моди, озвученного во время его визита в Москву. Уже в сентябре того же года из рядов российской армии были уволены 45 индийцев, которых обманом заставили подписать контракты с Минобороны РФ.