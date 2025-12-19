Америка ввела санкции против иранского теневого флота

Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении 29 судов и ряда компаний, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой и продажей иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Ведомство вводит рестрикции «в отношении 29 судов теневого флота и управляющих ими компаний, которые осуществили перевозку иранских нефтепродуктов на сотни миллионов долларов». Речь идет о компаниях, работающих или базирующихся в Египте, Индии, Панаме и на Маршалловых Островах.

Уточняется, что США к настоящему времени ввели санкции в отношении уже более 180 судов, связанных с транспортировкой иранской нефти и нефтепродуктов. Включение в санкционный список означает, в частности, замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.