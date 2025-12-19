USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Соратники обратились к Трампу

02:35 461

Группа сенаторов США от Республиканской партии обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой конфисковать замороженные на территории страны российские активы и направить их на помощь Украине. Об этом пишет «Европейская правда».

Письмо подписали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роджер Уикер, Джон Кеннеди и Рик Скотт.

«Обращаемся к Вам с призывом… перевести в Украину полную сумму российских суверенных активов, замороженных или обездвиженных в Соединенных Штатах», – говорится в письме.

Сенаторы пишут, что такой шаг позволит разблокировать решение об использовании «162 миллиардов долларов иммобилизованных российских суверенных активов в Европейском Союзе».

«После конфискации эти средства из Европы будут использованы для закупки оружия у американских производителей для поставки в Украину. Это выгодная сделка для Америки; она принесет заказы, которые помогут ускорить развитие нашей отечественной оборонной промышленности и обеспечить способность Украины защищать себя в ближайшем будущем», – пишут конгрессмены-республиканцы.

Они призывают Трампа поручить госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту «принять немедленные меры для конфискации российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, которые сейчас заморожены в Соединенных Штатах». «Даже если мир будет достигнут, Украина будет нуждаться в модернизации своих вооруженных сил, и использование этих активов обеспечит Украине возможность надежно защищать себя в ближайшие годы, одновременно открыв доступ к более 81 миллиарду долларов новых европейских инвестиций в оборонную промышленность США», – говорится в письме.

Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир - старые порядки
04:17 2
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны наш комментарий
04:04 132
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами наша корреспонденция
03:44 247
Исчезнет ли на сей раз Польша?
Исчезнет ли на сей раз Польша? новое время
03:13 539
Солдат идет по завалам
Солдат идет по завалам объектив haqqin.az
03:01 419
И врачи-резиденты присоединились к забастовке
И врачи-резиденты присоединились к забастовке объектив haqqin.az
02:54 451
Как Украине воевать без денег?
Как Украине воевать без денег? главный вопрос
02:42 418
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 14911
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
18 декабря 2025, 23:06 3698
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1953
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3983

