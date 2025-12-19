Соратники обратились к Трампу

Группа сенаторов США от Республиканской партии обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой конфисковать замороженные на территории страны российские активы и направить их на помощь Украине. Об этом пишет «Европейская правда».

«Обращаемся к Вам с призывом… перевести в Украину полную сумму российских суверенных активов, замороженных или обездвиженных в Соединенных Штатах», – говорится в письме.

Сенаторы пишут, что такой шаг позволит разблокировать решение об использовании «162 миллиардов долларов иммобилизованных российских суверенных активов в Европейском Союзе».

«После конфискации эти средства из Европы будут использованы для закупки оружия у американских производителей для поставки в Украину. Это выгодная сделка для Америки; она принесет заказы, которые помогут ускорить развитие нашей отечественной оборонной промышленности и обеспечить способность Украины защищать себя в ближайшем будущем», – пишут конгрессмены-республиканцы.

Они призывают Трампа поручить госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту «принять немедленные меры для конфискации российских суверенных активов на сумму около 5 миллиардов долларов, которые сейчас заморожены в Соединенных Штатах». «Даже если мир будет достигнут, Украина будет нуждаться в модернизации своих вооруженных сил, и использование этих активов обеспечит Украине возможность надежно защищать себя в ближайшие годы, одновременно открыв доступ к более 81 миллиарду долларов новых европейских инвестиций в оборонную промышленность США», – говорится в письме.