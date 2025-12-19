Как Украине воевать без денег?

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальном дефиците иностранной помощи в 45–50 миллиардов евро в 2026 году достаточно точно фиксирует проблему, с которой воюющая Украина вступает в следующий год. Речь идет не о сокращении поддержки Запада в абстрактном смысле, а о разрыве между объемом обязательств, которые западные партнеры готовы декларировать политически, и реальными финансовыми потоками, необходимыми для ведения войны и поддержания функционирования воюющего государства.

Сегодня западная помощь Украине состоит из нескольких принципиально разных компонентов, которые часто сводят в единый пакет, хотя их природа и устойчивость сильно различаются. Во-первых, это прямое бюджетное финансирование - гранты и льготные кредиты, направляемые на выплату зарплат, пенсий, содержание социальной сферы и базовых функций государства. Именно эта часть помощи обеспечивает макроэкономическую стабильность и предотвращает финансовый коллапс Украины. Во-вторых, военная поддержка в натуральной форме - поставки вооружений, боеприпасов, техники и обучение персонала. И в-третьих, это косвенные финансовые инструменты - гарантии, кредиты через международные институты и наконец, самый политически чувствительный элемент - использование доходов от замороженных суверенных активов Российской Федерации. Суммарно за период с 1 ноября 2024 по 31 октября 2025 года Украина получила от союзников порядка 97 миллиардов долларов. Опасения же президента Зеленского связаны, прежде всего, с первым и третьим компонентами. Военная помощь в виде поставок оружия, даже несмотря на задержки и внутренние споры в США и Европе, остается для Запада политически более «осязаемой» и проще объяснимой избирателям.

Куда сложение стало «продавать» западным обществам финансирование украинского бюджета. Особенно на фоне усталости от войны, роста собственных бюджетных дефицитов и смены политических приоритетов. Именно здесь и возникает прогнозируемый разрыв в десятки миллиардов евро. Ключевая ставка Киева в 2026 году — это механизм кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Формально речь идет не о конфискации самих активов, а о предоставлении Украине заемных средств под проценты, которые эти активы сгенерируют в будущем. На данный момент ежегодный процент от замороженных валютных активов России, составляющих примерно 300 миллиардов долларов, составляет порядка 4 миллиардов. Эти деньги являются важным финансовым ресурсом для Украины, но они не решают всей потребности в финансировании, из-за чего Киев и настаивает на более широком использовании механизма, в том числе, через репарационные кредиты, обеспеченные самой суммой активов. Для ЕС и США это компромиссная схема, позволяющая избежать прямого нарушения принципа неприкосновенности суверенной собственности и одновременно продемонстрировать свою политическую решимость. Для Украины же — это критически важный источник ликвидности, который должен закрыть значительную часть бюджетного разрыва. Проблема в том, что этот механизм до сих пор в полном объеме не запущен. Европейские лидеры продолжают спорить о юридических рисках, возможных исках и прецедентах, которыми чревато подобное решение для глобальной финансовой системы. В результате первый транш, который Киев рассчитывает получить уже к весне, остается под вопросом. Именно поэтому Зеленский напрямую связывает задержку этого решения не с абстрактными экономическими трудностями, а с вполне конкретными военными последствиями.