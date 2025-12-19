И врачи-резиденты присоединились к забастовке

Лондон (Великобритания). Врачи-резиденты присоединились к забастовке, организованной Британской медицинской ассоциацией с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда
Париж (Франция). Сотрудники музея бастуют перед Лувром, который остается закрытым
Бадалона (Испания). Из заброшенной школы выселили сотни людей без документов
Газа (Палестина). Зимний шторм затопил палаточные лагеря
Кокс-Базар (Бангладеш). Лагерь беженцев рохинджа, где проживает более миллиона представителей преследуемого меньшинства рохинджа, которые были вынуждены покинуть Мьянму
Тунис (Тунис). Сторонники президента Кайса Саида проводят митинг на фоне растущих антиправительственных протестов. Правозащитные организации обвиняют президента в использовании судебной системы и полиции для подавления оппонентов и укрепления авторитарного единоличного правления
Харбин (Китай). Открылся самый большой в мире парк льда и снега