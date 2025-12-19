USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

И врачи-резиденты присоединились к забастовке

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:54 453

Лондон (Великобритания). Врачи-резиденты присоединились к забастовке, организованной Британской медицинской ассоциацией с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда

Париж (Франция). Сотрудники музея бастуют перед Лувром, который остается закрытым

Бадалона (Испания). Из заброшенной школы выселили сотни людей без документов

Газа (Палестина). Зимний шторм затопил палаточные лагеря

Кокс-Базар (Бангладеш). Лагерь беженцев рохинджа, где проживает более миллиона представителей преследуемого меньшинства рохинджа, которые были вынуждены покинуть Мьянму

Тунис (Тунис). Сторонники президента Кайса Саида проводят митинг на фоне растущих антиправительственных протестов. Правозащитные организации обвиняют президента в использовании судебной системы и полиции для подавления оппонентов и укрепления авторитарного единоличного правления

Харбин (Китай). Открылся самый большой в мире парк льда и снега

Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир - старые порядки
04:17 4
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны наш комментарий
04:04 134
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами наша корреспонденция
03:44 248
Исчезнет ли на сей раз Польша?
Исчезнет ли на сей раз Польша? новое время
03:13 540
Солдат идет по завалам
Солдат идет по завалам объектив haqqin.az
03:01 420
И врачи-резиденты присоединились к забастовке
И врачи-резиденты присоединились к забастовке объектив haqqin.az
02:54 454
Как Украине воевать без денег?
Как Украине воевать без денег? главный вопрос
02:42 420
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 14912
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
18 декабря 2025, 23:06 3698
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1954
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3983

ЭТО ВАЖНО

Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир - старые порядки
04:17 4
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны наш комментарий
04:04 134
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами наша корреспонденция
03:44 248
Исчезнет ли на сей раз Польша?
Исчезнет ли на сей раз Польша? новое время
03:13 540
Солдат идет по завалам
Солдат идет по завалам объектив haqqin.az
03:01 420
И врачи-резиденты присоединились к забастовке
И врачи-резиденты присоединились к забастовке объектив haqqin.az
02:54 454
Как Украине воевать без денег?
Как Украине воевать без денег? главный вопрос
02:42 420
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 14912
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
18 декабря 2025, 23:06 3698
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 1954
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 3983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться