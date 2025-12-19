Солдат идет по завалам

Брюссель (Бельгия). Акция протеста фермеров против аграрной политики Еврокомиссии. Фермеры на тракторах пытались снести полицейские заграждения по дороге в евроквартал Брюсселя, где проходит саммит Евросоюза
Чикаго (США). Федеральные агенты задержали женщину во время антимиграционного рейда
Джубур (Ливан). Поднимается дым после израильских авиаударов
Константиновка (Украина). Солдат идёт по завалам на сильно повреждённой жилой улице
Пхеньян (Северная Корея). Военные отдают дань уважения статуям президента Ким Ир Сена и председателя Ким Чен Ира на холме Мансу в 14-ю годовщину смерти Ким Чен Ира
Нью-Дели (Индия). В городе зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха
Ханой (Вьетнам). Подготовка к Рождеству