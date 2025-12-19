USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы

новый мир - старые порядки
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
04:17 402

Заявления Египта по поводу нового газового соглашения с Израилем были сформулированы предельно жестко и расчетливо, заранее учитывая реакцию как внутреннюю аудиторию, так и внешних наблюдателей.

Египетская сторона недвусмысленно обозначила рамки сделки - сугубо коммерческое соглашение, лишенное политических условий, скрытых обязательств и каких-либо уступок по чувствительным региональным вопросам. В условиях, когда энергетика Восточного Средиземноморья давно уже превратилась в арену политических интерпретаций и взаимных подозрений, Каир сознательно выстраивает линию экономического прагматизма, стараясь отделить газ от Газы, доходы от идеологии, а инфраструктуру - от дипломатии.

Для Египта этот акцент не случаен. Страна последовательно реализует стратегию превращения в региональный газовый хаб, используя свое географическое положение, развитую инфраструктуру сжижения газа и статус транзитного узла между Восточным Средиземноморьем, Европой и мировыми рынками.

Египетская сторона недвусмысленно обозначила рамки сделки - сугубо коммерческое соглашение, лишенное политических условий, скрытых обязательств и каких-либо уступок по чувствительным региональным вопросам

Израильский газ, поступающий в Египет с месторождений, включая «Левиафан», встраивается в эту модель как дополнительный ресурс, повышающий загрузку египетских мощностей и укрепляющий позиции Каира в переговорах с внешними партнерами. Именно в этом контексте Государственная информационная служба Египта подчеркивает «явный стратегический интерес» сделки, не выходящий за пределы экономики и энергетики.

Принципиально важно и то, что египетские представители сознательно дистанцируют соглашение с Израилем от палестинской повестки. Заявление о неизменности позиции по Газе, поддержке палестинского народа и приверженности решению о двух государствах для двух народов, адресовано, прежде всего, арабскому общественному мнению и региональным союзникам. Каир дает понять, что участие в газовых проектах с Израилем не означает политической нормализации в широком смысле и, тем более, отказа от традиционных внешнеполитических установок. Это попытка удержать баланс между экономической выгодой и политической легитимностью, не подрывая роль Египта как одного из ключевых арабских посредников.

С экономической же точки зрения сделка выглядит куда более однозначно. В Израиле ее уже называют крупнейшей в истории страны, оперируя конкретными цифрами доходов и налоговых поступлений. Заявления о десятках миллиардов шекелей, которые в перспективе должны поступить в бюджет еврейского государства, и о масштабных инвестициях в инфраструктуру, включая расширение трубопроводов, подчеркивают, что для израильской экономики это долгосрочный проект с эффектом.

Каир дает понять, что участие в газовых проектах с Израилем не означает политической нормализации в широком смысле и, тем более, отказа от традиционных внешнеполитических установок. Это попытка удержать баланс между экономической выгодой и политической легитимностью, не подрывая роль Египта как одного из ключевых арабских посредников

В этой конфигурации неизбежно просматривается и турецкий фактор. Анкара, оставаясь вне ключевых газовых соглашений Восточного Средиземноморья, внимательно наблюдает за формированием энергетической оси Египет-Израиль-международные компании. Для Турции, продвигающей собственное видение региональной энергетической архитектуры и претендующей на роль транзитного узла между Ближним Востоком и Европой, усиление позиций Каира означает сужение собственного маневра.

Египет, напротив, последовательно капитализирует инфраструктурные преимущества и политическую легитимность, выстраивая модель, в которой именно он, а не Турция, становится точкой сборки восточносредиземноморских газовых потоков. В этом смысле нынешняя сделка с Израилем - не просто коммерческий контракт, а элемент тихой конкуренции за контроль над энергетической географией региона…

Читайте по теме

Турция и Египет объединяются новый поворот
16 ноября 2025, 00:41 6291
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 4543
ХАМАС возвращает контроль над Газой наша корреспонденция
22 октября 2025, 00:57 4213
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир - старые порядки
04:17 403
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны наш комментарий
04:04 558
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами наша корреспонденция
03:44 684
Исчезнет ли на сей раз Польша?
Исчезнет ли на сей раз Польша? новое время
03:13 1052
Солдат идет по завалам
Солдат идет по завалам объектив haqqin.az
03:01 746
И врачи-резиденты присоединились к забастовке
И врачи-резиденты присоединились к забастовке объектив haqqin.az
02:54 750
Как Украине воевать без денег?
Как Украине воевать без денег? главный вопрос
02:42 638
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 15220
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
18 декабря 2025, 23:06 4054
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 2143
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 4081

ЭТО ВАЖНО

Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир - старые порядки
04:17 403
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны
Тайвань с Китаем в шаге от большой войны наш комментарий
04:04 558
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами
Люди голосуют не на избирательных участках, а чемоданами наша корреспонденция
03:44 684
Исчезнет ли на сей раз Польша?
Исчезнет ли на сей раз Польша? новое время
03:13 1052
Солдат идет по завалам
Солдат идет по завалам объектив haqqin.az
03:01 746
И врачи-резиденты присоединились к забастовке
И врачи-резиденты присоединились к забастовке объектив haqqin.az
02:54 750
Как Украине воевать без денег?
Как Украине воевать без денег? главный вопрос
02:42 638
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 15220
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
Соратник Путина выступал против войны и был готов «быть расстрелянным»
18 декабря 2025, 23:06 4054
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
У Зеленского заявили: Соглашение с Россией будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет
18 декабря 2025, 23:48 2143
Ну не воин он, а бизнесмен
Ну не воин он, а бизнесмен горячая тема; все еще актуально
18 декабря 2025, 17:47 4081
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться