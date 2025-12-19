Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы

Заявления Египта по поводу нового газового соглашения с Израилем были сформулированы предельно жестко и расчетливо, заранее учитывая реакцию как внутреннюю аудиторию, так и внешних наблюдателей. Египетская сторона недвусмысленно обозначила рамки сделки - сугубо коммерческое соглашение, лишенное политических условий, скрытых обязательств и каких-либо уступок по чувствительным региональным вопросам. В условиях, когда энергетика Восточного Средиземноморья давно уже превратилась в арену политических интерпретаций и взаимных подозрений, Каир сознательно выстраивает линию экономического прагматизма, стараясь отделить газ от Газы, доходы от идеологии, а инфраструктуру - от дипломатии. Для Египта этот акцент не случаен. Страна последовательно реализует стратегию превращения в региональный газовый хаб, используя свое географическое положение, развитую инфраструктуру сжижения газа и статус транзитного узла между Восточным Средиземноморьем, Европой и мировыми рынками.

Израильский газ, поступающий в Египет с месторождений, включая «Левиафан», встраивается в эту модель как дополнительный ресурс, повышающий загрузку египетских мощностей и укрепляющий позиции Каира в переговорах с внешними партнерами. Именно в этом контексте Государственная информационная служба Египта подчеркивает «явный стратегический интерес» сделки, не выходящий за пределы экономики и энергетики. Принципиально важно и то, что египетские представители сознательно дистанцируют соглашение с Израилем от палестинской повестки. Заявление о неизменности позиции по Газе, поддержке палестинского народа и приверженности решению о двух государствах для двух народов, адресовано, прежде всего, арабскому общественному мнению и региональным союзникам. Каир дает понять, что участие в газовых проектах с Израилем не означает политической нормализации в широком смысле и, тем более, отказа от традиционных внешнеполитических установок. Это попытка удержать баланс между экономической выгодой и политической легитимностью, не подрывая роль Египта как одного из ключевых арабских посредников. С экономической же точки зрения сделка выглядит куда более однозначно. В Израиле ее уже называют крупнейшей в истории страны, оперируя конкретными цифрами доходов и налоговых поступлений. Заявления о десятках миллиардов шекелей, которые в перспективе должны поступить в бюджет еврейского государства, и о масштабных инвестициях в инфраструктуру, включая расширение трубопроводов, подчеркивают, что для израильской экономики это долгосрочный проект с эффектом.