Парламент Азербайджана принял решение об амнистии

Отмечается, что инициатива проведения амнистии была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По итогам обсуждений проект постановления был принят в первом чтении.

В Милли Меджлисе Азербайджана был рассмотрен проект постановления парламента «О провозглашении амнистии в связи с Годом Конституции и Суверенитета».

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана было вынесено на обсуждение заявление в связи с резолюцией Европейского парламента, принятой накануне против Азербайджана.

Текст заявления зачитал депутат Шахин Исмаилов.

После обсуждения заявление Милли Меджлиса было поставлено на голосование и принято.

В документе отмечается, что «попытки нанести ущерб международному авторитету Азербайджана посредством ложных обвинений» и «необоснованных утверждений» обречены на провал.

Также в заявлении, как сообщается, «решительно отвергаются» содержащиеся в резолюции Европейского парламента формулировки о существовании «политических заключенных», «политических преследованиях», «нарушении академических свобод и культурных прав», а также другие обвинения.