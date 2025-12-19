Парламент Азербайджана принял решение об амнистии

В Милли Меджлисе Азербайджана был рассмотрен проект постановления парламента «О провозглашении амнистии в связи с Годом Конституции и Суверенитета».
По итогам обсуждений проект постановления был принят в первом чтении.
Отмечается, что инициатива проведения амнистии была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
*** 12:17
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана было вынесено на обсуждение заявление в связи с резолюцией Европейского парламента, принятой накануне против Азербайджана.
Текст заявления зачитал депутат Шахин Исмаилов.
После обсуждения заявление Милли Меджлиса было поставлено на голосование и принято.
В документе отмечается, что «попытки нанести ущерб международному авторитету Азербайджана посредством ложных обвинений» и «необоснованных утверждений» обречены на провал.
Также в заявлении, как сообщается, «решительно отвергаются» содержащиеся в резолюции Европейского парламента формулировки о существовании «политических заключенных», «политических преследованиях», «нарушении академических свобод и культурных прав», а также другие обвинения.
*** 11:12
В Милли Меджлисе Азербайджана началось очередное пленарное заседание в рамках осенней сессии.
В повестку включено 12 вопросов, в том числе проект решения об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».
Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.
Также парламент рассмотрит заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с Европейским парламентом. Отмечается, что документ направлен против материалов слушаний, состоявшихся накануне в Европейском парламенте, и «содержащихся в них необоснованных обвинений».