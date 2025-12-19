USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Парламент Азербайджана принял решение об амнистии

обновлено 12:32
12:32

В Милли Меджлисе Азербайджана был рассмотрен проект постановления парламента «О провозглашении амнистии в связи с Годом Конституции и Суверенитета».

По итогам обсуждений проект постановления был принят в первом чтении.

Отмечается, что инициатива проведения амнистии была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

12:17

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана было вынесено на обсуждение заявление в связи с резолюцией Европейского парламента, принятой накануне против Азербайджана.

Текст заявления зачитал депутат Шахин Исмаилов.

После обсуждения заявление Милли Меджлиса было поставлено на голосование и принято.

В документе отмечается, что «попытки нанести ущерб международному авторитету Азербайджана посредством ложных обвинений» и «необоснованных утверждений» обречены на провал.

Также в заявлении, как сообщается, «решительно отвергаются» содержащиеся в резолюции Европейского парламента формулировки о существовании «политических заключенных», «политических преследованиях», «нарушении академических свобод и культурных прав», а также другие обвинения.

11:12

В Милли Меджлисе Азербайджана началось очередное пленарное заседание в рамках осенней сессии.

В повестку включено 12 вопросов, в том числе проект решения об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета».

Заседание проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Также парламент рассмотрит заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с Европейским парламентом. Отмечается, что документ направлен против материалов слушаний, состоявшихся накануне в Европейском парламенте, и «содержащихся в них необоснованных обвинений».

13:32
13:24
13:10
12:51
12:28
02:19
01:23
11:12
12:32
10:15
04:17

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 148
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 398
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 459
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 957
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1337
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7456
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18130
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2021
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2663
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 2996
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2563
