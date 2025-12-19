USD 1.7000
В Каспийском море найдено тело пропавшего рыбака

Ульвия Худиева
11:37 1056

В Каспийском море вблизи села Шахаагадж Астаринского района было обнаружено тело одного из двух рыбаков, пропавших без вести 9 декабря. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Согласно информации, тело Гасанова Агададэ Фамиль оглы, 1999 года рождения, было найдено в воде водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано соответствующим органам.

В настоящее время продолжаются поисковые работы второго пропавшего, Гасанова Турана Эйваз оглы, 1997 года рождения.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 150
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 401
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 460
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 957
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1337
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7457
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18130
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2023
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2665
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 2996
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2564

