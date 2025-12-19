В Каспийском море найдено тело пропавшего рыбака

В Каспийском море вблизи села Шахаагадж Астаринского района было обнаружено тело одного из двух рыбаков, пропавших без вести 9 декабря. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Согласно информации, тело Гасанова Агададэ Фамиль оглы, 1999 года рождения, было найдено в воде водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано соответствующим органам.

В настоящее время продолжаются поисковые работы второго пропавшего, Гасанова Турана Эйваз оглы, 1997 года рождения.