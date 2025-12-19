Американцы вновь нанесли удар по «нарколодкам»

Военные США заявили о точечных ударах по двум судам в восточной части Тихого океана, которые, предположительно, перевозили наркотики, сообщает «Интерфакс».

«18 декабря по указанию военного министра Пита Хегсета Объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельные кинетические удары по двум судам, управляемым организациями, признанными террористическими, в международных водах», – говорится в сообщении Южного командования США.

В результате погибли пять человек. «Никто из военнослужащих США не пострадал», – отметили в командовании.

Это уже третья за неделю операция американских военных против судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября около 30 судов, подозреваемых Штатами в перевозке наркотиков, подверглись ударам в Тихом океане и Карибском море.