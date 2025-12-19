USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Американцы вновь нанесли удар по «нарколодкам»

11:45

Военные США заявили о точечных ударах по двум судам в восточной части Тихого океана, которые, предположительно, перевозили наркотики, сообщает «Интерфакс».

«18 декабря по указанию военного министра Пита Хегсета Объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельные кинетические удары по двум судам, управляемым организациями, признанными террористическими, в международных водах», – говорится в сообщении Южного командования США.

В результате погибли пять человек. «Никто из военнослужащих США не пострадал», – отметили в командовании.

Это уже третья за неделю операция американских военных против судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября около 30 судов, подозреваемых Штатами в перевозке наркотиков, подверглись ударам в Тихом океане и Карибском море.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
12:51
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут
02:19
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 01:23
01:23
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии 12:32
12:32
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России
10:15
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
04:17

