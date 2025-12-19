USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Ильхам Алиев: Система здравоохранения Азербайджана вступила в новый этап

12:00 783

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конгресса!

Приветствую вас по случаю начала работы международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, желаю каждому из вас новых успехов в вашей ответственной и почетной деятельности.

На этом конгрессе, в котором принимают участие известные ученые и специалисты из престижных медицинских учреждений мира, будет проведен подробный обмен мнениями по различным аспектам медицинской науки и здравоохранения. Верю, что ваши совместные усилия, направленные на обсуждение и решение актуальных вопросов при взаимном использовании международной практики, будут плодотворными.

Система здравоохранения в нашей стране вступила в новый этап своего развития. В соответствии с целями государственной политики в области здравоохранения медицинские учреждения реконструируются на уровне самых современных стандартов, поощряются исследования, соединяющие науку и практику с применением новейших достижений медицинской техники. Институту усовершенствования врачей, умело справляющемуся с задачами, возложенными на него в этой сфере, принадлежат особые заслуги.

С момента создания институт прошел содержательный путь. Яркие страницы истории этого старинного научно-образовательного учреждения связаны с именем выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева. В нем и сейчас должным образом сохраняется профессиональная среда, сформированная в свое время поколением известных ученых. Институт, собравший на своей базе высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, завоевал репутацию центра, добившегося успехов в области усовершенствования и повышения квалификации врачей, уделяющего большое внимание изучению передового опыта и применению его в научно-практической плоскости, постоянно расширяющего свои международные связи.

С этой точки зрения символично, что столь важное международное мероприятие посвящено 90-летнему юбилею института. Уверен, что конгресс еще больше укрепит сотрудничество азербайджанских специалистов с зарубежными коллегами, внесет вклад в повышение качества медицинской помощи населению и развитие медицинской науки в целом».

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 154
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 407
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 460
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
12:51 960
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1339
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут
02:19 7458
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
01:23 18132
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2024
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
12:32 2670
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России
10:15 2997
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
04:17 2564

