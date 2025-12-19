USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Подозреваемый в убийстве американского ученого-ядерщика найден мертвым

12:04 1023

Предполагаемый убийца известного американского физика-ядерщика, директора Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро (об этом убийстве haqqin.az писал накануне), найден мертвым. Следователи считают, что этот человек также причастен к стрельбе в Брауновском университете, которая произошла на прошлой неделе. Об этом сообщают официальные источники, пишет «Евроньюс».

48-летний подозреваемый Клаудио Невес Валенте был найден на складе в Нью-Гэмпшире, где он арендовал помещение. Как пишут американские СМИ, он покончил жизнь самоубийством.

Выступая на пресс-конференции, начальник полиции Провиденса Оскар Перес сказал, что, по мнению следователей, мужчина действовал в одиночку.

«Мы изучили финансовые отчеты, просмотрели видеозаписи, и в данном конкретном случае именно видеозапись дала нам описание автомобиля. Это подтвердилось благодаря наводке, полученной через центр сбора информации», - сказал Перес.

Власти, однако, пока официально не подтвердили связь между двумя этими инцидентами.

Клаудио Невес Валенте более двух десятилетий назад был зачислен в аспирантуру университета, но в настоящее время не имел отношения к учебному заведению, рассказала президент университета Кристина Паксон.

Два человека погибли и девять получили ранения в результате массовой стрельбы, произошедшей на прошлой неделе во время выпускных экзаменов в Брауновском университете. Полиция ненадолго задержала подозреваемого, однако позже он был освобожден за недостаточностью улик. Расследование приняло новый оборот в четверг, когда власти заявили, что ищут связь между массовой стрельбой в университете и нападением на профессора Массачусетского технологического института.

