Джапаридзе на свободе

12:06

Один из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе, осужденный за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили, объявил о своем освобождении.

«Зураб Джапаридзе свободен! Пенитенциарная служба выпустила его раньше заранее оговоренного времени. Он уже покинул руставскую тюрьму», – сообщил сам Джапаридзе в Facebook.

Тбилисский городской суд в июне приговорил Джапаридзе к семи месяцам тюрьмы за неявку на заседание парламентской комиссии, вызвавшей его в апреле. Он отказался прийти в парламент и давать показания.

Помимо Джапаридзе за неявку на заседание комиссии были осуждены оппозиционеры Ника Гварамия, Ника Мелия, Георгий Вашадзе, а также бывший депутат парламента Гиви Таргамадзе. Сроки за аналогичное нарушение отбывали также лидеры коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, однако президент Грузии Михаил Кавелашвили в сентябре их помиловал.

