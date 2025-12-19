Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду

Нефтяной танкер «Валерий Горчаков», подвергшийся атаке украинской армии в Ростове 19 декабря, начал уходить под воду. Об этом сообщает ASTRA, анализируя фотографии последствий удара.
На момент атаки танкер находился рядом с терминалом по перевалке нефтепродуктов «Новошахтинского завода нефтепродуктов». При этом район уже подвергался удару ВСУ 15 декабря – тогда пожар вспыхнул примерно в 850 метрах от пораженного судна.
«По словам очевидцев, после атаки танкер начал уходить под воду – корму судна подтопило примерно до надстройки. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами», – сообщает ASTRA.
Отмечается, что в результате удара были повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. Погибли повар и моторист, пострадали старший помощник капитана и два матроса.
Позже подтвердилось, что под удар попал танкер «Валерий Горчаков», построенный в 1969 году. Первоначально судно было сухогрузом, а в 2004 году переоборудовано в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов. Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Согласно ГУР МО Украины, судно в том числе заходило в порты на оккупированных территориях.